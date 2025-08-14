edición 7836 - visitas hoy 41700

Política / Vicente López

Soledad Martínez presentó la lista de concejales del PRO y La Libertad Avanza en Vicente López para las elecciones 2025

La intendenta de Vicente López encabezó el lanzamiento oficial de la lista de candidatos a concejales de la alianza PRO–La Libertad Avanza, de cara a las elecciones de septiembre.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, encabezó en Olivos la presentación oficial de la lista de candidatos a concejales de la alianza PRO–La Libertad Avanza para las elecciones 2025. El acto se realizó en el búnker del PRO y reunió a referentes, precandidatos y militantes de ambas fuerzas.


Participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante y dirigente del PRO, Verónica Barbieri, y el presidente de La Libertad Avanza en Vicente López, Luis Palomino, además de otros dirigentes de ambos espacios.


En su discurso, Martínez destacó: “Hicimos un gran frente electoral en la Provincia de Buenos Aires entre el PRO y La Libertad Avanza. Con esta lista se representan todos los barrios de Vicente López, distintos orígenes, comerciantes, profesionales, toda gente honesta. Hicimos una gran lista. Este es el equipo que va a defender todo lo que hicimos para que hoy Vicente López sea el mejor lugar para vivir”.


La intendenta explicó que el armado de la lista responde a dos objetivos: “El primero son los vecinos de Vicente López. En cada decisión priorizamos cuidar lo que hicimos hasta ahora y seguir fortaleciendo un municipio que funciona. Mientras en la provincia sigan los mismos de siempre, el desarrollo del municipio se verá limitado”.


En ese sentido, cuestionó al gobierno bonaerense: “Hoy nuestra principal traba para que Vicente López siga creciendo más es el gobierno de la provincia. Por eso también conformamos este frente: para ponerle un freno al kirchnerismo en la Provincia. Estoy convencida de que vamos a lograr uno de los mejores resultados en septiembre”.


Lista completa de candidatos a concejales en Vicente López:



  • Natalia Villa (PRO)

  • Ignacio Albor Vázquez (PRO)

  • Alejandra Nieto (LLA)

  • Ezequiel Ferrari (PRO)

  • María Eugenia Pesa (PRO)

  • Alberto Furguiele (LLA)

  • Susana Orué (PRO)

  • Andrés Persuh (LLA)

  • Milagros Ibáñez (PRO)

  • Jorge Horacio Martínez (PRO)

  • Sofía Senes (LLA)

  • Sergio Murchio (PRO)

