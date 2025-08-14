Soledad Martínez presentó la lista de concejales del PRO y La Libertad Avanza en Vicente López para las elecciones 2025

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, encabezó en Olivos la presentación oficial de la lista de candidatos a concejales de la alianza PRO–La Libertad Avanza para las elecciones 2025. El acto se realizó en el búnker del PRO y reunió a referentes, precandidatos y militantes de ambas fuerzas.
Participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante y dirigente del PRO, Verónica Barbieri, y el presidente de La Libertad Avanza en Vicente López, Luis Palomino, además de otros dirigentes de ambos espacios.
En su discurso, Martínez destacó: “Hicimos un gran frente electoral en la Provincia de Buenos Aires entre el PRO y La Libertad Avanza. Con esta lista se representan todos los barrios de Vicente López, distintos orígenes, comerciantes, profesionales, toda gente honesta. Hicimos una gran lista. Este es el equipo que va a defender todo lo que hicimos para que hoy Vicente López sea el mejor lugar para vivir”.
La intendenta explicó que el armado de la lista responde a dos objetivos: “El primero son los vecinos de Vicente López. En cada decisión priorizamos cuidar lo que hicimos hasta ahora y seguir fortaleciendo un municipio que funciona. Mientras en la provincia sigan los mismos de siempre, el desarrollo del municipio se verá limitado”.
En ese sentido, cuestionó al gobierno bonaerense: “Hoy nuestra principal traba para que Vicente López siga creciendo más es el gobierno de la provincia. Por eso también conformamos este frente: para ponerle un freno al kirchnerismo en la Provincia. Estoy convencida de que vamos a lograr uno de los mejores resultados en septiembre”.
Lista completa de candidatos a concejales en Vicente López:
- Natalia Villa (PRO)
- Ignacio Albor Vázquez (PRO)
- Alejandra Nieto (LLA)
- Ezequiel Ferrari (PRO)
- María Eugenia Pesa (PRO)
- Alberto Furguiele (LLA)
- Susana Orué (PRO)
- Andrés Persuh (LLA)
- Milagros Ibáñez (PRO)
- Jorge Horacio Martínez (PRO)
- Sofía Senes (LLA)
- Sergio Murchio (PRO)