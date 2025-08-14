El secreto para una bondiola al disco perfecta: cerveza negra, miel y mucha paciencia

Una receta ideal para reuniones al aire libre: bondiola al disco cocinada lentamente con cerveza negra, miel y verduras frescas, logrando un plato tierno y lleno de sabor.

Bondiola al disco con cerveza negra, miel y verduras frescas es una preparación típica para disfrutar en reuniones familiares o con amigos, ideal para cocinar al aire libre y conseguir un plato tierno, jugoso y con un sabor profundo.

La receta combina carne de bondiola, verduras frescas, cerveza negra y miel, cocinadas lentamente en disco o sartén grande. El resultado es una carne suave que se deshace al cortar, con un toque agridulce que realza su sabor.

Ingredientes



Bondiola Doina (1,1 kg)

Cebolla morada (3 unidades)

Verdeo (2 ramas)

Morrón rojo (1 unidad)

Zanahoria (3 unidades)

Puerro (3 ramas)

Ajo (3 dientes)

Cerveza negra (1 lata)

Miel (3 cucharadas)

Crema (200 cc)

Sal y pimienta a gusto



Preparación paso a paso



Dorar la bondiola en un disco o sartén grande, sellando bien la carne.

Incorporar el ajo y todas las verduras cortadas.

Agregar la cerveza negra y la miel, tapar y cocinar a fuego lento durante 2 horas.

Destapar y dejar reducir el líquido para intensificar el sabor.

Sumar la crema y el verdeo, cocinar 5 minutos más y servir caliente.



Este método de cocción lenta potencia los aromas y logra que la carne absorba la combinación única de la cerveza negra con la miel.