El secreto para una bondiola al disco perfecta: cerveza negra, miel y mucha paciencia

Una receta ideal para reuniones al aire libre: bondiola al disco cocinada lentamente con cerveza negra, miel y verduras frescas, logrando un plato tierno y lleno de sabor.

Bondiola al disco con cerveza negra, miel y verduras frescas es una preparación típica para disfrutar en reuniones familiares o con amigos, ideal para cocinar al aire libre y conseguir un plato tierno, jugoso y con un sabor profundo.


La receta combina carne de bondiola, verduras frescas, cerveza negra y miel, cocinadas lentamente en disco o sartén grande. El resultado es una carne suave que se deshace al cortar, con un toque agridulce que realza su sabor.


Ingredientes



  • Bondiola Doina (1,1 kg)

  • Cebolla morada (3 unidades)

  • Verdeo (2 ramas)

  • Morrón rojo (1 unidad)

  • Zanahoria (3 unidades)

  • Puerro (3 ramas)

  • Ajo (3 dientes)

  • Cerveza negra (1 lata)

  • Miel (3 cucharadas)

  • Crema (200 cc)

  • Sal y pimienta a gusto


Preparación paso a paso



  1. Dorar la bondiola en un disco o sartén grande, sellando bien la carne.

  2. Incorporar el ajo y todas las verduras cortadas.

  3. Agregar la cerveza negra y la miel, tapar y cocinar a fuego lento durante 2 horas.

  4. Destapar y dejar reducir el líquido para intensificar el sabor.

  5. Sumar la crema y el verdeo, cocinar 5 minutos más y servir caliente.


Este método de cocción lenta potencia los aromas y logra que la carne absorba la combinación única de la cerveza negra con la miel.

