El secreto para una bondiola al disco perfecta: cerveza negra, miel y mucha paciencia

Bondiola al disco con cerveza negra, miel y verduras frescas es una preparación típica para disfrutar en reuniones familiares o con amigos, ideal para cocinar al aire libre y conseguir un plato tierno, jugoso y con un sabor profundo.
La receta combina carne de bondiola, verduras frescas, cerveza negra y miel, cocinadas lentamente en disco o sartén grande. El resultado es una carne suave que se deshace al cortar, con un toque agridulce que realza su sabor.
Ingredientes
- Bondiola Doina (1,1 kg)
- Cebolla morada (3 unidades)
- Verdeo (2 ramas)
- Morrón rojo (1 unidad)
- Zanahoria (3 unidades)
- Puerro (3 ramas)
- Ajo (3 dientes)
- Cerveza negra (1 lata)
- Miel (3 cucharadas)
- Crema (200 cc)
- Sal y pimienta a gusto
Preparación paso a paso
- Dorar la bondiola en un disco o sartén grande, sellando bien la carne.
- Incorporar el ajo y todas las verduras cortadas.
- Agregar la cerveza negra y la miel, tapar y cocinar a fuego lento durante 2 horas.
- Destapar y dejar reducir el líquido para intensificar el sabor.
- Sumar la crema y el verdeo, cocinar 5 minutos más y servir caliente.
Este método de cocción lenta potencia los aromas y logra que la carne absorba la combinación única de la cerveza negra con la miel.