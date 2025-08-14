En Benavídez, Julio Zamora se reunió con comerciantes con el objetivo de conversar sobre políticas de desarrollo económico

El candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, se reunió con vecinos, comerciantes y profesionales en Benavídez, donde resaltó la importancia de la gestión pública y presentó los proyectos de infraestructura de Somos Buenos Aires en Tigre.

En el Club 12 de Octubre, el candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires, Julio Zamora, dialogó con vecinos, comerciantes y profesionales sobre la actualidad de la comunidad y los principales desafíos que enfrentan. La segunda candidata de la lista, Josefina Mendoza, también participó del encuentro.

Zamora subrayó la necesidad de contar con gobernantes comprometidos con los problemas reales de la sociedad: “Argentina debe tener un presidente y un gobernador bonaerense que se ocupen de los problemas reales de la sociedad”.

Durante la actividad, el intendente de Tigre destacó la caída del consumo y la importancia de escuchar a los vecinos y comerciantes para planificar el futuro: “Dialogamos con los comerciantes sobre el horizonte futuro de Benavídez y la necesidad que tenemos de que continúe esta tarea de gestión que venimos realizando durante estos años. Estuvimos hablando con los vecinos y vecinas, contándoles las obras que tenemos como los teatros, la pista de atletismo y el futuro Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos; trabajos que van a mejorar sustancialmente a todas las localidades de nuestra comunidad”.

Zamora también mencionó la política de la coalición y su postura frente a los partidos tradicionales: “La coalición deja atrás a dos partidos políticos que expresan la desmesura en la Argentina, es una pelea constante tanto con el Gobierno Nacional como con el espacio Fuerza Patria que está representado por Sergio Massa, Malena Galmarini y Máximo Kirchner. Nosotros integramos un espacio que piensa en el futuro y en que debemos constituir una nueva Argentina”.

Por su parte, Josefina Mendoza explicó los fundamentos del partido y la propuesta de Somos Buenos Aires: “Presentamos la propuesta de Somos Buenos Aires, cómo surgió el partido y los fundamentos políticos. Tenemos excelentes intendentes y dirigentes que encabezan las boletas en las diferentes secciones de la Provincia de Buenos Aires. Es importante que la gente sepa que hay una alternativa que está basada en la buena gestión pública, que piensa en los vecinos y en la solución de sus problemas de todos los días”.

El encuentro permitió que los vecinos expusieran sus inquietudes en uno de los centros comerciales más concurridos del distrito, mientras Zamora detallaba las obras de infraestructura en salud, cultura, deporte y educación que se desarrollan en Tigre.