Política / Tigre

Laborde presentó su campaña en Tigre con foco en vecinos y participación ciudadana

Juan Manuel Laborde, Tigre, Nuevos Aires, Elecciones 2025
El candidato a concejal por Nuevos Aires presentó su campaña en Tigre con un acto innovador y un mensaje centrado en el protagonismo de los vecinos y la participación ciudadana.

En diálogo con el programa Conexión Local por FM Open 99.3, Laborde expresó su entusiasmo por la propuesta que encabeza: “Con mucho trabajo, con mucha energía, con muchas esperanzas. Creo que llegó el momento en que Tigre sigue en estos nuevos aires”.


El candidato remarcó la identidad de la lista: “Nuestra lista es netamente de vecinos, no hay un solo político. Hace 30 años que hago gestión logística, tengo un programa de radio semanal y la política es el tiempo que le podemos dedicar fuera de nuestro trabajo, pero con todas las ganas”.


Laborde resaltó el compromiso del equipo que lo acompaña: “Tenemos un equipo que espera que tengamos el batacazo y podamos ingresar al Concejo a partir de diciembre con la mejor propuesta”.


En cuanto al escenario electoral local, subrayó la importancia de la participación: “Invito a todos a que vayan a votar. Tenemos una herramienta de encuesta donde queremos escuchar a todos los tirenses. Por más que haga campaña todo el año, no voy a poder entrar a cada casa. Con esta herramienta podemos conocer cada opinión”.


La encuesta está disponible en nuevosaires.com/tuvoz y busca dar voz a los vecinos de Tigre para construir propuestas basadas en sus prioridades.

