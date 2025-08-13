edición 7835 - visitas hoy 26423

Política / Tigre

Adrián Zolezzi, candidato a concejal en Tigre por Opción Vecinal: “Los vecinos están cansados de los partidos tradicionales”

Adrián Zolezzi
El candidato a concejal por Opción Vecinal, Adrián Zolezzi, destacó la necesidad de propuestas concretas para cada barrio de Tigre y llamó a los vecinos a priorizar la agenda local frente a los partidos tradicionales.

En diálogo con el programa Conexión Local por FM Open 99.3, el candidato a concejal por Opción Vecinal, Adrián Zolezzi, aseguró que “los vecinos están cansados de los partidos tradicionales” y destacó que su espacio propone “obras concretas para cada localidad” de Tigre.


Resaltó que la agrupación recibe numerosos pedidos de reuniones y reclamos: “No sabés la cantidad de vecinos que nos llaman, que nos piden que vayamos, que nos quieren mostrar realidades y escuchar nuestras propuestas. Lo hacemos mano a mano, no desde los medios, ni desde las redes, ni desde el discurso”.


Consultado sobre sus competidores, opinó: “Hay un hartazgo generalizado en los vecinos. Siempre aparecen los mismos personajes y grupos. Encontrarse con una agrupación vecinalista les permite pensar en otra cosa, con propuestas concretas”.


Zolezzi, quien vivió en la isla, propuso medidas específicas para los vecinos del Delta: “Una amarra isleña en la salida del Caraguatá y otra en el canal Villanueva para que puedan cargar agua y venir a trabajar”. Además, planteó la necesidad de “caminos públicos y alumbrado”.


En las zonas continentales, mencionó obras como “pavimentos y entubamientos en Las Tunas” y la transformación de la calle Callao, en Rincón de Milberg, en un centro comercial.


Respecto a la estrategia electoral, sostuvo: “Hoy la gente nos va a acompañar votando solo Opción Vecinal. Quien quiera cortar la boleta lo hará, pero la mayoría está harta de los partidos tradicionales y votará local”. Aclaró que su espacio enfoca el debate en “ideas locales y no en arrastre político”.


Precisó que cada candidato de Opción Vecinal representa a una localidad distinta y aporta propuestas propias: “No tenemos un lema genérico como ‘más salud’ o ‘más seguridad’ porque eso termina siendo marketing político. Cada localidad tendrá cuatro o cinco obras que impulsaremos en el Concejo Deliberante”.


Invitó a los vecinos a comunicarse al 11 5747 9311, número de WhatsApp de Opción Vecinal, donde reciben reclamos y sugerencias: “Voten esas obras y a los candidatos que las van a proponer”.

