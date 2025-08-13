edición 7835 - visitas hoy 23140

Espectáculos

Julieta Prandi espera un fallo ejemplar contra su exmarido Claudio Conti en los Tribunales de Campana

Este miércoles a las 11, el Tribunal de Campana dará a conocer la sentencia contra Claudio Conti, exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual agravado y otros tipos de violencia. La actriz pide un fallo ejemplar.

A las 11 de la mañana, los Tribunales de Campana darán a conocer el veredicto en el juicio contra Claudio Conti, exmarido de la actriz Julieta Prandi, acusado de abuso sexual agravado, además de violencia económica, familiar y amenazas. La fiscalía pidió 20 años de prisión, mientras que los abogados de Prandi reclaman 50 años como fallo ejemplar.


La denuncia detalla un historial de violencia física, sexual, económica y psicológica, que incluyó aislamiento, privación de documentos y control absoluto de sus comunicaciones. Según Prandi, vivió un calvario que comenzó después de su primer hijo, cuando el sometimiento se intensificó hasta dejarla “encerrada en su casa, literal”, aunque no por una llave, sino por el control ejercido por su pareja.


La actriz relató que no tenía celular, auto ni dinero, y que estaba vigilada constantemente. “Pasé un infierno y eso te deja secuelas de por vida. Hay cicatrices que no se borran”, declaró. También recordó el 14 de febrero en el que decidió huir “con lo puesto” junto a sus hijos: “Hasta acá llegué”, dijo entonces.


El peritaje psiquiátrico incorporado a la causa determinó un daño psicológico profundo. El psiquiatra que la atendió sostuvo que las secuelas podrían ser irreversibles. Para Prandi, la exposición pública de su historia fue clave: “Me salvó ser conocida y contarlo”.


El caso se desarrolla desde hace una década, con cinco años de un proceso judicial complejo y burocrático, y otros cinco previos de violencia en el ámbito privado. La actriz explicó que, durante los tres años registrados en el expediente, “no sabía qué día sucedía qué cosa, porque todos los días no tenían fin”.


En la audiencia, la defensa pidió la nulidad total del proceso, mientras que la fiscalía basó su acusación en el artículo 119 del Código Penal, que fija una pena de 20 años por violación agravada. Los abogados de Prandi, en cambio, argumentaron que el cúmulo de violencias sufridas amerita una pena máxima.


Actualmente, la actriz vive con botón antipánico y custodia mientras espera la sentencia. “Creo que puede marcar un antes y un después en la justicia sobre violencia de género y abusos”, afirmó. Y agregó: “Yo ya estuve muerta, y si lo dejaban en libertad me iban a matar dos veces”.

