edición 7834 - visitas hoy 51175

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

Eldueño de laboratorios vinculados al fentanilo protagonizó un escándalo violento en el Hipódromo de San Isidro

Eldueño de laboratorios vinculados al fentanilo protagonizó un escándalo violento en el Hipódromo de San Isidro
Ariel García Furfaro, vinculado a laboratorios por muertes causadas por fentanilo, y sus hermanos protagonizaron un violento escándalo en el Hipódromo de San Isidro en 2022.

Ariel García Furfaro, dueño de laboratorios farmacéuticos vinculados a las 90 muertes por fentanilo contaminado, sería también propietario de más de cien caballos de carrera. Esta información surgió luego de que este lunes se difundiera un video que muestra a los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro protagonizando un violento escándalo en el Hipódromo de San Isidro.


El episodio, ocurrido en octubre de 2022, incluyó destrozos y una pelea a golpes con directivos y personal policial durante el prestigioso Gran Premio Jockey Club. Allí, un caballo del stud Mamina, propiedad de la familia García Furfaro, perdió la carrera en los escritorios tras un final "cabeza a cabeza", decisión que desató la furia de los hermanos.


En el video, se ve a Damián García Furfaro subido a los carteles indicadores rompiendo la marquesina. La situación escaló en el palco de autoridades, donde se enfrentaron a puñetazos con directivos y policías. Un testigo declaró a Clarín: "Fue una batahola. Algo nunca visto en el hipódromo. Un caos”.


Como consecuencia, el stud Mamina fue suspendido por dos años y los responsables recibieron la prohibición por tiempo indeterminado para acceder a los palcos. Además, se abrió una causa penal por “atentado y resistencia a la autoridad”.


En su defensa judicial, los García Furfaro aseguraron que fueron "víctimas y no victimarios" y que les "robaron" la carrera. Sin embargo, este antecedente violento se suma a otro episodio judicial en los Tribunales de Morón, donde Ariel García habría amenazado a los jueces.

Últimas Noticias

Julio Zamora presentó el modelo de seguridad de Tigre y el nuevo hospital cardiovascular a dirigentes de Somos Buenos Aires
Julio Zamora presentó el modelo de seguridad de Tigre y el nuevo hospital cardiovascular a dirigentes de Somos Buenos Aires
Detienen en General Paz a dos menores con moto robada y un cuchillo en Villa Lugano
Detienen en General Paz a dos menores con moto robada y un cuchillo en Villa Lugano
San Isidro completó 160 obras de reparación de calles y avanza con 14 proyectos en ejecución
San Isidro completó 160 obras de reparación de calles y avanza con 14 proyectos en ejecución
Vicente López, única ciudad argentina en la alianza global de innovación digital de Bloomberg Philanthropies
Vicente López, única ciudad argentina en la alianza global de innovación digital de Bloomberg Philanthropies
San Isidro instala 170 lectoras de patentes para controlar vehículos y reforzar la seguridad del distrito
San Isidro instala 170 lectoras de patentes para controlar vehículos y reforzar la seguridad del distrito
La insólita maniobra de una banda que cobraba por trabajos inexistentes en Trenes Argentinos
La insólita maniobra de una banda que cobraba por trabajos inexistentes en Trenes Argentinos