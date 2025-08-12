Eldueño de laboratorios vinculados al fentanilo protagonizó un escándalo violento en el Hipódromo de San Isidro

Ariel García Furfaro, vinculado a laboratorios por muertes causadas por fentanilo, y sus hermanos protagonizaron un violento escándalo en el Hipódromo de San Isidro en 2022.

Ariel García Furfaro, dueño de laboratorios farmacéuticos vinculados a las 90 muertes por fentanilo contaminado, sería también propietario de más de cien caballos de carrera. Esta información surgió luego de que este lunes se difundiera un video que muestra a los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro protagonizando un violento escándalo en el Hipódromo de San Isidro.

El episodio, ocurrido en octubre de 2022, incluyó destrozos y una pelea a golpes con directivos y personal policial durante el prestigioso Gran Premio Jockey Club. Allí, un caballo del stud Mamina, propiedad de la familia García Furfaro, perdió la carrera en los escritorios tras un final "cabeza a cabeza", decisión que desató la furia de los hermanos.

En el video, se ve a Damián García Furfaro subido a los carteles indicadores rompiendo la marquesina. La situación escaló en el palco de autoridades, donde se enfrentaron a puñetazos con directivos y policías. Un testigo declaró a Clarín: "Fue una batahola. Algo nunca visto en el hipódromo. Un caos”.

Como consecuencia, el stud Mamina fue suspendido por dos años y los responsables recibieron la prohibición por tiempo indeterminado para acceder a los palcos. Además, se abrió una causa penal por “atentado y resistencia a la autoridad”.

En su defensa judicial, los García Furfaro aseguraron que fueron "víctimas y no victimarios" y que les "robaron" la carrera. Sin embargo, este antecedente violento se suma a otro episodio judicial en los Tribunales de Morón, donde Ariel García habría amenazado a los jueces.