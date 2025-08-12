Detienen en General Paz a dos menores con moto robada y un cuchillo en Villa Lugano

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos en General Paz tras ser sorprendidos circulando en una moto robada, uno de ellos portando un cuchillo.

Dos menores de 15 y 17 años fueron detenidos en la avenida General Paz cuando circulaban en una motocicleta robada, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad, que detectó a los sospechosos sin casco a la altura de la avenida Eva Perón, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Los efectivos interceptaron a los adolescentes en la calle Barros Pazos, en Villa Riachuelo. Se constató que el rodado, una Honda CG125, no tenía llave de contacto y presentaba los cables de arranque cortados.

El conductor, de 17 años, manejaba sin licencia, mientras que el acompañante, de 15 años, llevaba un arma blanca, según informaron las fuentes.

El Juzgado de Menores N°2 ordenó el traslado de los detenidos al Instituto Inchausti y la incautación de la motocicleta.