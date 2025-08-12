edición 7834 - visitas hoy 51155

San Isidro completó 160 obras de reparación de calles y avanza con 14 proyectos en ejecución

El Municipio de San Isidro finalizó más de 160 obras de reparación de calles, veredas y pluviales, mientras mantiene 14 proyectos activos distribuidos en todo el distrito.

El Municipio de San Isidro continúa con el avance de su Plan de Reparación de Calles y Veredas en diferentes puntos del distrito, bajo la coordinación de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público. Actualmente, hay 14 obras en ejecución mientras que desde el inicio del plan, el año pasado, ya se completaron más de 160 intervenciones entre repavimentación, bacheo y arreglo de veredas.


Los trabajos comenzaron priorizando las calles con daños más críticos y seguirán abordando aquellas de complejidad media y baja en los próximos meses. El plan contempla una intervención integral que abarca también la reparación de pluviales en todo el territorio de San Isidro.


El programa se desarrolla de manera simultánea en tres zonas del municipio, con cuadrillas trabajando diariamente en Beccar/San Isidro, Boulogne/Villa Adelina y Martínez/Acassuso.


Las obras cuentan con la debida señalización mediante vallas y cartelería específica, y son asistidas por Agentes de Tránsito para facilitar los desvíos cuando es necesario. Además, se comunica el corrimiento de paradas de colectivos, la prohibición temporal de estacionamiento y las rutas alternativas sugeridas para el tránsito vehicular.


Las líneas de colectivos afectadas por los cortes también reciben información precisa para sus desvíos, y los cortes provisorios están cargados en la aplicación Waze para optimizar la movilidad.


Obras en ejecución actualmente:



  • Brown, entre 25 de Mayo y Libertador, San Isidro (adoquines)

  • Jacinto Díaz, entre Garibaldi y Alberti, San Isidro

  • Yerbal y Perito Moreno, Villa Adelina

  • Ingeniero Marconi 3600 – 3700, Beccar

  • Bolívar 638, Beccar

  • Blas Parera y Maestro Granada, Boulogne

  • Yatay 400-300, Boulogne

  • Yerbal, entre Plumerillos y Bogado, Boulogne

  • Gurruchaga, entre Irigoyen y Bulnes, Boulogne

  • Uriarte 2377, Boulogne

  • Yerbal, entre Rolón y Plumerillos, Boulogne

  • Rodríguez Peña 600 al 900, Martínez

  • Libertad del 500 al 700, Martínez

  • Pacheco y Balcarce, Martínez

