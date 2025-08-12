Vicente López, única ciudad argentina en la alianza global de innovación digital de Bloomberg Philanthropies

Vicente López fue seleccionada para formar parte de la City Data Alliance, una red global de ciudades líderes en innovación digital impulsada por Bloomberg Philanthropies.

El municipio de Vicente López se convirtió en la única ciudad argentina reconocida en 2025 por Bloomberg Philanthropies al ser incorporada a la City Data Alliance, una iniciativa global que agrupa a las ciudades más innovadoras en el uso estratégico de datos, tecnologías digitales e inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Esta red internacional incluye a más de 80 ciudades en 12 países, entre ellas grandes urbes como Austin, Boston, Dallas, Toronto y Santiago de Chile, representando a más de 78 millones de personas. La incorporación de Vicente López la posiciona a la par de estas ciudades líderes.

El programa, desarrollado por Bloomberg Philanthropies junto al Bloomberg Center for Government Excellence de la Universidad Johns Hopkins, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones basadas en evidencia, anticiparse a los desafíos urbanos y modernizar los servicios públicos con herramientas tecnológicas avanzadas.

Vicente López obtuvo en 2024 la certificación What Works Cities, un estándar internacional de excelencia en gestión pública basada en datos, que la ubica junto a ciudades como Nueva York, Chicago y Río de Janeiro.

Como parte de esta alianza, el municipio accederá a asistencia técnica especializada, capacitaciones para funcionarios, acompañamiento de expertos en innovación centrada en el vecino, herramientas para diseñar políticas públicas basadas en datos y un espacio de intercambio con otras ciudades líderes de la región.

Esta colaboración permitirá profundizar la modernización de los servicios municipales, como trámites digitales y atención ciudadana, optimizar el uso de recursos públicos mediante la anticipación de problemas a través de inteligencia artificial, y desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades locales.

El programa fue lanzado el 21 de julio pasado, y desde entonces, los equipos del municipio y Bloomberg trabajan conjuntamente para definir líneas estratégicas de acción.

En un contexto global donde la inteligencia artificial y el análisis de datos facilitan la predicción de problemas, reducción de costos y mejora en la satisfacción ciudadana, Vicente López da un paso decisivo en su transformación digital, reafirmando su compromiso con una gestión basada en evidencia y orientada a resultados concretos para sus vecinos.