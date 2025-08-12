La insólita maniobra de una banda que cobraba por trabajos inexistentes en Trenes Argentinos

La empresa ferroviaria presentó una denuncia penal por estafas a personas que pagaron para ingresar a trabajar. Los delincuentes utilizaban documentos falsos y logos apócrifos.

Trenes Argentinos presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N.º 12, a cargo de Ariel Lijo, para identificar y detener a los responsables de estafar a personas cobrándoles sumas de dinero a cambio de supuestos ingresos laborales a la empresa.

La presentación fue realizada por el área de Asuntos Legales de la compañía, que solicitó la investigación por sustracción de identidad con fines de defraudar, falsificación de instrumento público y uso de documento falso para generar credibilidad.

La causa se originó tras el caso de Marina M., una joven que se presentó en las oficinas de la empresa en Retiro para comenzar a trabajar, sin que existiera un contrato formal. Según su testimonio, había pagado $80.000 a un hombre que se identificaba como Lucas y que decía pertenecer a Trenes Argentinos, para que actuara como intermediario en su ingreso.

El contacto comenzó el 12 de febrero de este año, a través de una amiga. El supuesto gestor la envió a una clínica del oeste del conurbano bonaerense para realizarse los “estudios preocupacionales”. Durante cinco meses, Lucas le asignó y postergó reiteradamente supuestas fechas de presentación en las sedes administrativas de Once, Constitución o Retiro. Finalmente, el 17 de julio la joven se presentó para aclarar su situación y comprobó que todo había sido una estafa.

Pruebas aportadas a la causa, como chats y correos electrónicos, muestran que la banda ofrecía empleos en áreas como limpieza, administración, seguridad y conducción de trenes. También enviaban supuestas comunicaciones oficiales con logos y membretes falsos para informar a las víctimas sobre el estado de su “contrato”.

Desde la empresa ferroviaria advirtieron que actualmente no hay convocatorias ni ingresos en curso y que no es la primera vez que se detectan maniobras similares, incluso con publicaciones en medios de comunicación. Además, recordaron que los procesos de selección de personal son gratuitos y se realizan únicamente por los canales oficiales.