Matías Orfo de Acción Comunal propone poner fin a la política alejada de las necesidades reales del vecino de Tigre

El candidato a primer concejal por Acción Comunal aseguró que el eje de la campaña es atender las necesidades reales de los vecinos, y pidió consensuar un plan urbano para definir el Tigre que quieren.

El candidato a primer concejal por Acción Comunal, Matías Orfo, inició la campaña en Tigre con una clara definición: el vecino debe ser el centro de la gestión y la política local. En diálogo con Conexión Local por FM Open 99.3, relató que la buena recepción de la gente en los barrios confirma que el reclamo por soluciones concretas está vigente y que la figura de Ricardo Ubieto sigue siendo un símbolo clave para la comunidad.

“Cuando hablás de acción comunal, la gente automáticamente piensa en Ricardo Ubieto. Dejó la vara muy alta y su recuerdo sigue muy presente,” afirmó Orfo. Rememoró historias concretas, como la rápida reconstrucción de un jardín de infantes en Don Torcuato tras un accidente, que reflejan el compromiso municipal con los vecinos.

Para Orfo, la acción comunal es mucho más que un espacio político: “Es estar cerca, ser parte de la comunidad, resolver los problemas reales que afectan a los vecinos, desde el bache en la calle hasta la seguridad y el acceso a servicios.” Destacó que el vecinalismo busca construir una política desde abajo, basada en la participación activa de los vecinos, lejos de las disputas partidarias nacionales.

En ese sentido, la campaña debe evitar “divagar en cosas que no tenemos solución” y concentrarse en resolver lo que el vecino demanda día a día. “El vecino es quien nos vota y la Municipalidad es la primera puerta a la que toca para que le resuelvan sus problemas. Nosotros queremos estar al lado del vecino para solucionarlos,” explicó.

Matías Orfo advirtió que muchas veces el Concejo Deliberante discute temas que no son propios de Tigre ni están entre las prioridades de los vecinos. “Se escucha mucho reclamo hacia arriba, hacia la provincia o la Nación, pero lo urgente es resolver lo local. Tenemos que enfocarnos en los problemas reales de la gente, no en discusiones que no tienen impacto inmediato para el vecino,” señaló.

Entre las principales preocupaciones que recibe de los vecinos, destacó la reparación de calles y veredas, la situación de los centros de salud y la planificación urbana, especialmente la regulación de la altura de las construcciones. Sobre este último punto, insistió en la necesidad de diálogo entre todos los partidos para consensuar un nuevo código de zonificación: “Sería mentira decir que voy a frenar las torres solo, hay que juntarnos y ver el Tigre que queremos,” indicó.

Respecto al rol del concejal, Orfo sostuvo que “no alcanza con solo presentar proyectos, sino que es clave saber negociar y construir acuerdos para que esas propuestas se conviertan en realidad.” Valoró la disposición al diálogo del presidente del Concejo, pero advirtió que hace falta recuperar la representación genuina del vecinalismo. En ese sentido, destacó la presencia de Ana María Fernández Costa, exconcejal y docente, como compañera de lista que aporta experiencia y compromiso.

Finalmente, Matías Orfo recordó que en las próximas elecciones del 7 de septiembre se votan concejales, y afirmó que su compromiso es estar siempre presente en las calles. “Después de la elección me van a ver caminando por Tigre, con los vecinos, trabajando para que sus problemas tengan solución,” cerró.