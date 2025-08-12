Paula Akerfeld denunció la “casta política” y la desigualdad estructural en Tigre

Paula Akerfeld, candidata del Frente de Izquierda, denunció la desigualdad y la falta de alternativas políticas reales en Tigre. Criticó la rosca política y pidió más representación para los trabajadores y barrios populares.

La candidata a primera concejal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Tigre, Paula Akerfeld, cuestionó la “casta política” local y alertó sobre la desigualdad social que atraviesa el distrito.

En diálogo con el programa Conexión Local por FM Open 99.3, Akerfeld afirmó que el Concejo Deliberante está dominado por bloques que “le votan todo a Zamora”. Además, pidió “dar voz a quienes estamos siempre del mismo lado” y destacó que su espacio busca representar a los trabajadores “no como voceros, sino como protagonistas”.

La presentación de la lista en Las Tunas se realizó en un lugar simbólico. Akerfeld explicó: “Está entre el paredón de un country y los barrios populares, y eso denuncia la desigualdad que atraviesa Tigre y la zona norte.” En ese acto estuvieron Nicolás del Caño y Romina del Plá, y también la familia de Alan Paz, un joven fallecido por un accidente laboral “totalmente evitable” en un frigorífico de los dueños de Nordelta.

Sobre la campaña, la candidata criticó duramente a Julio Zamora y otros espacios políticos. Dijo que son “un rejunte de sectores de la UCR, del PRO y del peronismo que incluso votaron leyes de Milei”.

Respecto al candidato de La Libertad Avanza, Baumgarten, explicó que es un empresario que actualmente ocupa un cargo público: “Es jefe de ANSES en Tigre y representa la casta política. Más casta no se consigue”. Para Akerfeld, esta es una muestra clara de la desconexión entre los funcionarios y la realidad de la gente común.

Akerfeld destacó: “No es que representamos a los trabajadores, somos trabajadores y sabemos la realidad que se vive.” Por eso, insistió en la necesidad de que la izquierda tenga representación para visibilizar temas como las torres, los countries y la crisis habitacional.

Sobre la situación electoral, advirtió que existe “mucho descontento, apatía y desconocimiento sobre la elección”. La campaña del FIT-U, dijo, es “a pulmón, sin espacios cedidos en medios”. Por eso, convocó a quienes estén desilusionados a no quedarse “masticando bronca” y sumarse a fortalecer “una voz independiente de la casta y del intendente en el Concejo Deliberante”.