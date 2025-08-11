Vecinos de Boulogne realizaron el Segundo Marchazo para exigir un verdadero Parque Público

Con música, arte y carteles, vecinos de Boulogne realizaron el Segundo Marchazo para reclamar un verdadero Parque Público y frenar el avance privado sobre el predio del Arsenal.

Boulogne volvió a movilizarse por su último gran pulmón verde. El pasado sábado 9 de agosto, vecinos y vecinas protagonizaron el Segundo Marchazo por el Verdadero Parque Público, reclamando que el predio lindero al Arsenal se preserve como espacio verde y no se destine a un boulevard de acceso a un barrio privado.

La jornada comenzó en la Estación Boulogne Sur Mer, donde la comunidad inició una caminata en defensa del ambiente. Antes del recorrido, se rindió un sentido homenaje al Padre Juan Carlos Di Camillo, párroco y referente del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

“Queremos un Verdadero Parque Público y no un boulevard de acceso a un barrio privado” fue el mensaje central que unió a asambleas vecinales como Asamblea Crematorio Boulogne, Sí al Parque Público Beccar, Asamblea de Vecinos 100% Verde en el Golf de Villa Adelina y Asamblea Barrial de Beccar. También participaron algunos representantes políticos del distrito que manifestaron su compromiso con la defensa del bien común.

La movilización se transformó en una fiesta de participación popular, con carteles, música, bombos y expresiones artísticas que recordaron la importancia de preservar el espacio. Este segundo Marchazo fue, además, un acto de visibilización de una lucha que lleva 73 encuentros de una asamblea autoconvocada y apartidaria.

Los vecinos exigen anular el permiso de obra vigente y convocar de forma inmediata a una audiencia pública que garantice la participación ciudadana en la definición del destino del predio. “No nos conformamos con un boulevard de 22 metros de ancho lleno de cemento”, advirtieron.

El objetivo de la comunidad es claro: un Parque Público Verde de diez hectáreas. Para ellos, cuidar este espacio es proteger la “casa común” y garantizar justicia ambiental para las generaciones presentes y futuras.