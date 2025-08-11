San Martín reunió a miles de personas en la Expo Ciudad PyME con más de 150 industrias y comercios locales

Durante cuatro días, el Parque Yrigoyen fue escenario de la Expo Ciudad PyME, con más de 150 stands, tecnología, gastronomía, espectáculos y rondas de negocios récord.

San Martín reunió a miles de vecinas y vecinos en la segunda edición de la Expo Ciudad PyME, que durante cuatro días celebró la identidad industrial de la ciudad en el Parque Yrigoyen. Más de 150 industrias y comercios locales, junto a instituciones como la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), participaron de esta muestra que combinó producción, innovación y entretenimiento.

“Estamos muy satisfechos con esta edición de la Expo PyME, donde las industrias y comercios de San Martín pudieron mostrarle a miles de familias lo que hacen y lo que ofrecen. Para nosotros es muy importante que tengan este espacio, porque son el motor de la producción y el trabajo en nuestra ciudad”, expresó el intendente Fernando Moreira.

El jefe comunal también criticó la política económica del gobierno nacional: “Hoy están sufriendo las políticas de un gobierno que les da la espalda y las castiga con tarifazos y apertura indiscriminada de importaciones, porque no cree que la industria nacional tenga valor. La historia argentina ya demostró que nuestra industria es el eje del desarrollo económico y social, por eso en San Martín las acompañamos desde el inicio de la gestión con muchísimos programas de apoyo”.

Uno de los momentos destacados fue la ronda de negocios récord, que contó con la participación de 465 pymes locales y más de 2.200 entrevistas comerciales, en un trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires para fomentar el intercambio productivo.

Además, se realizó la Feria Conexión Empleo, destinada especialmente al público joven, que permitió conocer oportunidades laborales, acceder a pasantías y vincularse directamente con empresas de la zona.

La propuesta incluyó música en vivo, shows de stand up, un polo tecnológico, espacios de formación e inclusión laboral, y un sector gastronómico con comercios locales. El Parque Yrigoyen se convirtió así en un punto de encuentro para la comunidad y el desarrollo productivo de San Martín.