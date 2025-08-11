Julio Zamora en Morón: pidió que la Provincia priorice el saneamiento del arroyo Morón y escuchó reclamos vecinales

En Morón, el candidato por la Primera Sección Electoral y actual intendente de Tigre, Julio Zamora, pidió que la Provincia priorice la limpieza del arroyo Morón y abordó reclamos sobre seguridad, salud y adultos mayores.

En Morón, el candidato por la Primera Sección Electoral y actual intendente de Tigre, Julio Zamora, reclamó que el Gobierno bonaerense priorice el saneamiento del arroyo Morón, al que señaló como el principal contaminante del río Reconquista. Además, dialogó con vecinos sobre problemáticas vinculadas a la inseguridad, la salud, la educación y la situación de los adultos mayores.

“El arroyo Morón es el principal contaminante del río Reconquista, que también está en 18 municipios de la Provincia de Buenos Aires. El Gobierno bonaerense debe poner este tema en agenda prioritaria con una política adecuada. También, visitamos a una vecina víctima de inseguridad, donde dejó a las claras que hay una Policía que no cumple con su cometido”, expresó Zamora durante la recorrida junto a dirigentes de Somos Buenos Aires.

La jornada comenzó en horas de la mañana con una visita a la ribera del arroyo Morón y a las calles cercanas al predio de Vialidad, utilizado como depósito de autos, lo que —según denunció— agrava la suciedad del afluente. Zamora insistió en la necesidad de impulsar un proyecto de saneamiento y poner en agenda las problemáticas ambientales.

Por su parte, el primer candidato a concejal local de Somos Buenos Aires, Francisco Mones Ruiz, afirmó: “Hay que poner el Municipio al servicio del vecino. Morón tiene que cambiar las prioridades, los vecinos sienten que el Gobierno local está ausente. El jefe comunal local y el gobernador se deben poner de acuerdo en resolver los problemas de la gente, que es lo que desde ‘Somos’, con Julio Zamora, estamos pidiendo que se lleve adelante”.

En el barrio El Palomar, Zamora visitó a Alejandra, vecina víctima de inseguridad, y reafirmó el compromiso de su espacio político para aplicar medidas de protección ciudadana, en línea con la gestión que encabeza en Tigre desde hace 12 años.

La recorrida finalizó en el Centro de Jubilados y Pensionados Nueva Primavera, donde se realizó un encuentro con adultos mayores. Allí, los vecinos plantearon sus inquietudes sobre ingresos, cobertura de obra social y seguridad barrial.