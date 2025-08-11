Julio Zamora anunció avances en hospitales y mejoras para adultos mayores en Ricardo Rojas

En el Centro de Jubilados y Pensionados Los Luchadores, el intendente Julio Zamora dialogó con la comunidad sobre salud, obras y proyectos, destacando el Hospital Cardiovascular y el nuevo hospital de alta complejidad.

Julio Zamora se reunió con vecinos y vecinas de Ricardo Rojas en el Centro de Jubilados y Pensionados Los Luchadores, donde dialogó sobre las principales problemáticas del barrio y presentó avances en materia de salud, educación y obras públicas.

Durante el encuentro, el intendente destacó la reciente inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” y el progreso en la construcción del hospital de alta complejidad para adultos. “Fue un lindo encuentro que fortalece los lazos comunitarios de esta ciudadanía de Ricardo Rojas. Compartí la noticia de que Tigre tiene un Hospital Cardiovascular, con todo lo que eso significa para los vecinos. Hay que seguir creciendo en materia de salud y en servicios para los adultos mayores”, expresó Zamora.

El jefe comunal también repasó la renovación de espacios públicos en todo el distrito y las obras en las escuelas públicas N° 2, 33, 34 y 44 de la localidad.

Por su parte, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud del Municipio, Carolina Hernandorena, sostuvo: “Tenemos la gracia de poder disfrutar y acompañar a nuestros adultos mayores en sus espacios recreativos y escuchar sus inquietudes vinculadas a la salud y seguridad. A su vez, ofrecerles las distintas propuestas que tenemos desde lo cultural y el deporte. Con el intendente Julio Zamora disfrutamos esta tarde y compartimos con ellos”.

El evento se desarrolló en horas de la tarde y contó con la participación de funcionarios municipales, quienes resaltaron la importancia de la cercanía del Municipio con la comunidad para atender sus demandas.