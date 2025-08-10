edición 7832 - visitas hoy 48564

San Fernando

San Fernando homenajeó a clubes y sociedades de fomento con un aporte económico y show humorístico

Juan Andreotti entregó $800.000 para refacciones en clubes y sociedades de fomento de San Fernando
El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezó un acto en el Teatro Otamendi para homenajear a clubes, uniones vecinales y sociedades de fomento, entregando un aporte económico de $800.000 para refacciones y celebrando con un show de Sergio Gonal.

En el nuevo Teatro Otamendi, el Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, celebró junto a representantes de los 61 clubes, uniones vecinales y sociedades de fomento del distrito, quienes recibieron un aporte económico del Municipio. La jornada incluyó un show humorístico a cargo de Sergio Gonal.


Acompañado por funcionarios y concejales, Andreotti explicó el motivo del encuentro: “Hoy agasajamos a los fomentistas en su día, que tanto hacen por toda nuestra comunidad, en los clubes y en las Sociedades de Fomento, para realmente poder devolver, acompañar y ayudar un poquito por todo ese esfuerzo que hacen día a día”.


Durante el acto, el Intendente anunció un aporte económico de $800.000 para las refacciones de cada institución. Agregó: “En este momento donde nos están llevando a vivir en el egoísmo, a que no nos importe el otro, poder estar con ellos, que todo el día piensan en dar una mano y en compartir tiempo con el otro, es importante para el Municipio”.


Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, destacó: “Estas instituciones hacen tanto bien a nuestro distrito, que aportan a la comunidad, sobre todo en la solidaridad entre vecinos, en mirar al otro y tratar de ayudarnos los unos a los otros con las necesidades que tenemos en nuestra comuna”.

