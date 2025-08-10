Platense rescata un punto ante Instituto tras empate agónico en la cuarta fecha del torneo

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Platense e Instituto empataron 1-1 en Córdoba. Ronaldo Martínez marcó el gol del empate en el último minuto, en un partido con polémica por una mano no sancionada y un gol anulado por fuera de juego.

El primer gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando el enganche Damián Puebla remató cruzado desde la frontal del área para adelantar a Instituto. El empate llegó en el cuarto minuto de descuento, con un centro hacia atrás de Ignacio Schor que conectó el delantero Ronaldo Martínez, marcando el 1-1 para Platense.

Con este resultado, el “Calamar” quedó decimocuarto en la zona B con tres puntos, mientras que Instituto se ubica cuatro puestos arriba con cinco unidades.

El partido tuvo un inicio dominado por Instituto, con llegadas claras desde el comienzo. A los seis minutos, Puebla tuvo la primera chance con un cabezazo que dio en el palo, mientras que a los 22 minutos un tiro libre de Alex Luna también impactó en el travesaño.

Platense no generó peligro hasta el segundo tiempo, cuando Nicolás Orsini intentó con un cabezazo que también dio en el poste. A los 14 minutos, una buena acción individual de Guido Mainero terminó con un centro que Orsini cabeceó por encima del travesaño.

En el minuto 22 del complemento, se dio una acción polémica: tras un cabezazo de Martínez contenido por el arquero Manuel Roffo, el delantero recibió una patada en la cabeza que el árbitro Andrés Gariano no sancionó ni el VAR revisó.

El empate de Platense llegó en el cuarto minuto de descuento, aunque la jugada generó polémica porque el asistidor Schor controló la pelota con la mano, situación no detectada por el VAR.

Poco después, en el minuto 9 de descuento, Ronaldo Martínez marcó un gol que fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

Síntesis del partido



Torneo Clausura 2025. Zona B. Fecha 4



Instituto 1 – 1 Platense



Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Andrés Merlos



Formaciones:



Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Manuel Romero, Damián Puebla, Alex Luna; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.



Platense: Juan Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Marcos Portillo, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González.



Goles:



17m PT: Damián Puebla (Instituto)



49m ST: Ronaldo Martínez (Platense)



