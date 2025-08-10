San Isidro tiene nuevo millonario: ganó casi $2.000 millones en el Quini 6 histórico

El sorteo del Quini 6 del domingo 10 de agosto repartió más de $6.000 millones en premios, con tres ganadores en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, un apostador de Martínez, San Isidro, se llevó cerca de $2.000 millones.

El Quini 6 vivió una noche histórica este domingo 10 de agosto de 2025. Con más de $6.000 millones en premios en juego, el sorteo dejó tres nuevos millonarios, todos residentes en la provincia de Buenos Aires, que a partir de hoy verán sus vidas transformadas.

Según informó la Lotería de Santa Fe, organizadora del juego, el premio récord se repartió en dos modalidades: Revancha y Siempre Sale.

En la modalidad Revancha, un apostador de la ciudad de Pehuajó acertó la combinación 08 – 17 – 43 – 44 – 24 – 31 y se llevó la suma de $2.108.679.804.

Por su parte, en la modalidad Siempre Sale, dos jugadores acertaron los seis números ganadores: 13 – 35 – 09 – 23 – 07 – 32. Cada uno embolsó alrededor de $2.000 millones. Las apuestas ganadoras se realizaron en las localidades de 9 de Julio y Martínez, partido de San Isidro.

Este sorteo se convirtió en el más importante en la historia del Quini 6, no solo por el monto total de premios, sino también porque todos los ganadores son bonaerenses.

Resultados del sorteo del Quini 6 del domingo 10 de agosto





Tradicional: 32 09 01 44 36 02 (Vacante)







La Segunda: 06 22 32 19 15 39 (Vacante)







Revancha: 08 17 43 44 24 31 (1 ganador: $2.108.679.804)







Siempre Sale: 13 35 09 23 07 32 (2 ganadores c/6 aciertos: $2.000.000.000 cada uno)





Precio y modalidad de la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) tiene un costo de $1.000. La modalidad Revancha suma $500 y la de Siempre Sale también cuesta $500, por lo que el ticket completo alcanza los $2.000 por apuesta.

Los sorteos se realizan los días miércoles y domingos.