Alquileres en GBA Norte crecieron 1,7% en julio y superan la inflación con aumentos del 23,2% en 2025

Los alquileres en el Gran Buenos Aires Norte registraron en julio la menor suba mensual en cinco años, con un incremento del 1,7%. Sin embargo, acumulan una suba del 23,2% en 2025, por encima del 17% de inflación minorista, con fuertes diferencias según el barrio.

Los precios de alquiler en el Gran Buenos Aires Norte registraron en julio la menor suba mensual en cinco años, con un aumento del 1,7%. No obstante, en lo que va de 2025 acumulan una suba del 23,2%, por encima del 17% de inflación minorista, y en los últimos doce meses la suba fue del 50,7%.

En esta región, un departamento de dos ambientes se alquila en promedio por $644.540 mensuales y uno de tres ambientes por $888.122. Entre los barrios más caros, Olivos lidera con un precio promedio de $791.416, seguido por La Lucila con $779.072 y Vicente López con $761.170.

Entre las opciones más accesibles se encuentran Boulogne Sur Mer con un promedio de $477.838, seguido por Villa Lynch ($503.221) y José León Suárez ($515.510).

En el Gran Buenos Aires Oeste-Sur, los alquileres subieron un 3,1% en julio y acumulan un incremento del 27,6% en 2025, aunque la inflación en ese período fue del 36,3%. En el último año, la suba fue del 66,3%. Un dos ambientes promedia $521.815 mensuales, mientras que un tres ambientes ronda los $701.695.

Los barrios más caros de esta zona son Santos Lugares ($651.732), Sáenz Peña ($625.506) e Ituzaingó ($600.772). En el extremo opuesto, los más económicos son González Catán ($339.712), Gregorio de Laferrere ($375.592) y Luis Guillón ($387.085).

Mercado de compraventa

En GBA Norte, el valor del metro cuadrado subió un 0,2% en julio, ubicándose en USD 2.329. En 2025 acumulan un aumento del 4,4%, y en los últimos doce meses del 4,8%.

Un departamento de dos ambientes tiene un precio promedio de USD 113.468, mientras que uno de tres ambientes ronda los USD 175.561. Entre los barrios más caros se encuentran La Lucila (USD 3.665 por m²), Vicente López (USD 3.579) y Nordelta (USD 3.076).

En el segmento más económico figuran Barrio Infico (USD 917 por m²), José C. Paz Centro (USD 982) y Loma Hermosa (USD 1.053).

En el corredor oeste, el metro cuadrado subió un 0,1% en julio, quedando en USD 1.635. El aumento acumulado en 2025 es del 1,8%, y del 2% en los últimos doce meses.

Un dos ambientes de 50 m² promedia USD 81.956, y uno de tres ambientes de 70 m² tiene un valor de USD 118.177.

Los barrios más caros para la compra en esta zona son Tristán Suárez (USD 2.922 por m²), Villa Udaondo (USD 2.637) y Don Bosco (USD 2.503). Los más accesibles son Don Orione (USD 626), San José (USD 629) y Parque San Martín (USD 770).

Rentabilidad por zonas

En GBA Norte, la relación alquiler/precio anual continúa en alza, ubicándose en un 5,33%. Actualmente se necesitan 18,8 años de alquiler para recuperar la inversión, un 28% menos que hace un año.

San Miguel presenta la mayor rentabilidad con un retorno bruto del 8,1%, seguido por Bella Vista (8%) y Belén de Escobar (7,8%). Por el contrario, La Lucila y Vicente López tienen la menor rentabilidad, con un retorno del 4,1% cada uno.

En GBA Oeste-Sur, la relación alquiler/precio sube a un 6,69% anual. Se necesitan 14,9 años para recuperar la inversión, un 39% menos que hace un año.

El mejor barrio para inversores es El Jagüel, con un retorno bruto del 10,4%, seguido por Paso del Rey (9,9%) y Llavallol (9,5%). Los barrios con menor rentabilidad son Adrogué (5,1%), Lomas de Zamora (5,3%) y Florencio Varela (5,3%).