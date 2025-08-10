Kicillof contra Milei: “Si gana, seguirá con la motosierra y hasta puede cerrar el PAMI”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció que La Libertad Avanza y el PRO impulsarán una “campaña roñosa” con noticias falsas. También advirtió que, si ganan las elecciones legislativas, Javier Milei podría profundizar los recortes y cerrar el PAMI.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció que La Libertad Avanza (LLA), junto al PRO, impulsará una “campaña roñosa” de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Según advirtió, recurrirán a noticias falsas y al uso de tecnología para “hacer decir a uno cosas que no dice”, aprovechando que mucha gente se informa únicamente a través del celular.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial apuntó directamente contra Javier Milei: “Salen con una Cadena Nacional calamitosa y no van al grueso de la cuestión. Milei ya no puede explicar nada. Viene de un mes espantoso con problemas en lo macro y en lo micro económico, cada vez más difícil de ocultar”.

Kicillof celebró la conformación de Fuerza Patria, alianza que reúne a todo el peronismo, y destacó que, pese a las diferencias internas, “no había que regalársela” al Gobierno nacional. Afirmó que el presidente “pensaba que los tenía a todos separados” y terminó provocando que los distintos sectores “se juntaran y formaran un nuevo frente” para ofrecerle al electorado “un instrumento para votar en su contra”.

En otro tramo, aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner “está presa por Milei” y advirtió que, en un escenario de ataques a la democracia, “van a seguir cayendo opositores”. Sobre el futuro del peronismo, señaló: “Efectivamente hay diferencias, pero tenemos que discutirlo puertas para adentro. El Gobierno de Alberto no salió bien… si vamos a ir con un modelo igual, va a salir algo parecido y nadie va a estar contento. Tiene que ser un peronismo que quiera gobernar en una coyuntura como ésta, con una ultraderecha muy instalada en varias partes del mundo”.

El gobernador también manifestó que es necesario “reformular los modos de entablar el vínculo con quienes representan” y lograr que, en las elecciones legislativas, Milei “no salga fortalecido”.

En un pronóstico sobre una eventual victoria de LLA, Kicillof afirmó que el Gobierno nacional “seguirá con la motosierra a fondo” y que incluso existe la posibilidad de que cierre el PAMI, una versión que, según dijo, “está circulando”. “Si gana, puede ser un impulso para que Milei siga haciendo lo que está haciendo, aunque creo que se le va a hacer cuesta arriba”, agregó.

Finalmente, definió a Fuerza Patria como “un hito importante” y remarcó: “Cuando hay que estar espalda con espalda, estamos. La gente pidió que fuéramos todos juntos y hay una decisión madura de nuestra parte para ponerle un freno al Gobierno. El contraste es claro entre lo que Milei destruye y lo que hace una provincia que es lo contrario porque tiene otro modelo”.