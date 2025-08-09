El Frente de Izquierda presentó en Tigre a sus candidatos de la Primera Sección con fuertes críticas al ajuste

En un acto en Las Tunas, el Frente de Izquierda presentó a sus candidatos de la Primera Sección electoral, con mensajes contra el ajuste, denuncias sobre la desigualdad social y críticas a Milei, Kicillof y los gobiernos anteriores.

Bajo el lema “Dale fuerza a la izquierda que no transa”, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad (FIT-U) presentó a sus candidatos a concejales de la Primera Sección electoral para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El acto se realizó en el barrio Las Tunas, en la esquina de Riobamba y Callao, a pocos metros del paredón que lo separa del barrio privado La Comarca.

La elección del lugar buscó visibilizar la desigualdad social entre las urbanizaciones cerradas y las barriadas populares. “Queremos que se escuchen las voces del otro lado del paredón”, expresó Paula Akerfeld, docente y candidata a concejal por Tigre, quien denunció la “brutal desigualdad” entre los countries construidos sobre humedales y las zonas que padecen inundaciones.

En su discurso, Akerfeld cuestionó a “las grandes patronales”, como el Frigorífico Rioplatense y la familia propietaria de Nordelta, a quienes acusó de enriquecerse con complicidad de distintos gobiernos. También destacó luchas de trabajadores despedidos de Georgalos, Volkswagen y de empleadas domésticas que —según indicó— sufren discriminación por parte de vecinos de barrios cerrados.

Por su parte, Romina Del Plá, candidata a senadora provincial, afirmó que el FIT-U es “la única fuerza que enfrenta la motosierra de Javier Milei y el ajuste de Axel Kicillof”. Reclamó un paro general contra los vetos presidenciales a leyes en favor de jubilados, personas con discapacidad y la moratoria previsional. Enumeró demandas como frenar despidos y suspensiones, resolver la crisis habitacional con un relevamiento y loteo de tierras ociosas, y garantizar salud y educación públicas. También se pronunció contra el “genocidio en Palestina”, en un acto en el que predominaron banderas del Estado palestino.

Antes de la intervención de los candidatos a concejales, Nicolás del Caño subrayó el rol del FIT-U como fuerza presente en conflictos obreros, en la defensa de jubilados y de sectores precarizados. Cuestionó al intendente de Tres de Febrero y candidato a senador por LLA, Diego Valenzuela, por otorgar beneficios a empresas como Mercado Libre, mientras —según dijo— se multiplican los empleos mal pagos y sin derechos.

Del Caño criticó tanto al gobierno de Javier Milei como al peronismo, al que acusó de aplicar “el mismo ajuste que dice combatir”. “El verdadero escudo de los trabajadores son las bancas del Frente de Izquierda junto a la lucha en las calles”, concluyó.