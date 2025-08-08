Julio Zamora lanzó su candidatura a senador bonaerense con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei

En un Club Rincón repleto de militantes, el intendente de Tigre, Julio Zamora, lanzó su candidatura a senador provincial por la Primera Sección Electoral dentro de Somos Buenos Aires. Con un discurso cargado de definiciones políticas, defendió su modelo de gestión, marcó diferencias con el kirchnerismo y cuestionó a Milei y Fuerza Patria.

En un Club Rincón colmado de militantes y referentes de toda la Primera Sección Electoral, el intendente de Tigre, Julio Zamora, presentó formalmente su candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires dentro del espacio Somos Buenos Aires. Con un discurso encendido, el jefe comunal defendió su trayectoria, marcó diferencias con el kirchnerismo y planteó un modelo de gestión “basado en la sensatez, el diálogo y la construcción colectiva”.

Desde el inicio, Zamora no esquivó las críticas hacia los ataques mediáticos y las operaciones en redes: “No me fui del peronismo, que abrazo y voy a abrazar toda mi vida. Me retiré del kirchnerismo de Massa y La Cámpora para seguir defendiendo lo que pienso y lo que quiero para mi comunidad”.

En ese sentido, reivindicó la pluralidad del frente que integra: “Me fui con radicales que no quieren perder su dignidad, con dirigentes de la Coalición Cívica, del Partido Socialista y de fuerzas vecinalistas. Creemos que hay otra forma de hacer política en Argentina”.

Zamora puso como ejemplo el modelo de protección ciudadana de Tigre y convocó a debatir propuestas concretas en materia de seguridad: “No es la mano dura la que tenemos que aplicar. Apliquemos la mano inteligente, con tecnología, con participación ciudadana y con democracia”.

Repasó obras clave realizadas en el distrito y proyectó nuevas iniciativas, como el Hospital Municipal de Alta Complejidad con 150 camas, la pista de atletismo homologada internacionalmente, un nuevo natatorio climatizado en Pacheco y la apertura de teatros municipales en Don Torcuato y Talar. “Eso también es seguridad ciudadana: que nuestros jóvenes se involucren en el deporte y la cultura”, remarcó.

El intendente cuestionó la falta de actualización de subsidios para instituciones vinculadas a la lucha contra las adicciones y la discapacidad, y denunció la crisis que atraviesan jubilados y trabajadores. “Este gobierno nacional parece creer que con controlar la inflación alcanza. Pero también hay que mirar el impacto en las personas”, advirtió.

Además, apuntó contra quienes lo acusan de ser funcional al oficialismo nacional: “Los que dicen que somos funcionales a Milei son los mismos que lo trajeron, que bancaron su campaña. Fuerza Patria y Milei son lo mismo”, enfatizó.

En varios pasajes de su discurso, Zamora apeló directamente a la ciudadanía: “Un voto puede transformar lo que pasa en una escuela, en una comunidad, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Un voto puede transformar el mundo”.

Convocó a participar masivamente en las elecciones del 7 de septiembre, defendiendo el proyecto local y su proyección provincial: “Queremos cuidar lo hecho y seguir transformando nuestra comunidad. La provincia de Buenos Aires merece ser la locomotora del país”.

Zamora cerró su mensaje evocando la “épica” de 2023 en Tigre, y proyectando esa energía a toda la provincia: “Lo que logramos sorteando adversidades en Tigre lo vamos a lograr en Buenos Aires. Este espacio le ofrece esperanza frente al miedo”.

Con aplausos y cánticos, militantes y dirigentes de distintos distritos de la Primera Sección —entre ellos referentes de Campana, San Martín, Moreno, Morón, Escobar y Marcos Paz— respaldaron su candidatura y ratificaron el compromiso de construir un espacio plural, democrático y con vocación de gestión.