Educación STEAM: Vicente López suma robótica y programación desde el nivel inicial

El municipio, reconocido como Territorio STEM, incorporó herramientas de robótica, programación y dispositivos interactivos en jardines de infantes para fortalecer la educación desde los primeros años.

Vicente López continúa incorporando tecnología y herramientas innovadoras en sus establecimientos educativos para potenciar el aprendizaje desde la primera infancia. El municipio, único en el país reconocido como Territorio STEM por TED Entramar, suma equipamientos y propuestas pedagógicas que integran ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática en el nivel inicial.

La intendenta Soledad Martínez recorrió el Jardín de Infantes N°2, donde niños de 4 y 5 años aprenden programación y robótica utilizando el robot Blue Bot y la plataforma Matific.

Entre los nuevos recursos incorporados se encuentran:



Microscopio Digital , que permite observar muestras, tomar fotos, grabar videos y editar imágenes, fomentando habilidades de observación y análisis.

STEAM Park , un set especial de LEGO que introduce conceptos de engranajes, movimiento, medición y resolución de problemas mientras los niños juegan.

Kit Maker, diseñado para explorar el sonido con objetos creados por los propios estudiantes, promoviendo la indagación, la experimentación y el desarrollo de habilidades para resolver situaciones problemáticas.



En los jardines municipales, las aulas cuentan con sectores específicos: uno con dispositivos digitales táctiles con aplicaciones para matemática y geometría, y otro destinado a programación y robótica. Además, se utilizan pantallas multitáctiles que favorecen la interacción grupal y el aprendizaje colaborativo.

Este enfoque pedagógico STEAM busca preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI, brindando desde edades tempranas una formación sólida y herramientas tecnológicas para su futuro.

Como Territorio STEM, Vicente López integra una red internacional comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando en áreas como educación de calidad, igualdad de género, energías limpias, desarrollo económico inclusivo, reducción de desigualdades y acción frente al cambio climático. Para consolidar esta política educativa, el municipio impulsa programas de capacitación docente y colabora con instituciones y actores locales estratégicos.