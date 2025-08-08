edición 7830 - visitas hoy 34976

Conmovedor testimonio de Julieta Prandi en la Justicia: “Ya estuve muerta, no quiero estar muerta dos veces”

Julieta Prandi pidió justicia y protección
En una emotiva declaración ante el tribunal, Julieta Prandi relató su experiencia como víctima de violencia de género, pidió justicia y solicitó protección para ella y sus hijos.

En una intensa audiencia judicial, Julieta Prandi brindó un emotivo testimonio en el que reclamó justicia y advirtió sobre el riesgo que corre su vida y la de sus hijos. La actriz aseguró que su expareja, Claudio Contardi, “es capaz de cualquier cosa” y pidió su detención preventiva.


"Yo soy otra persona. Entré siendo una Julieta y salí siendo otra. Y acá no se trata de dinero, no se trata de si me sacó, porque sí me sacó. Sacó absolutamente todo y todo lo hice con mi trabajo. Yo trabajo desde los 15 y todo lo que se compró en esa sociedad conyugal fue mío", afirmó Prandi.


Aseguró que no busca bienes materiales, sino justicia: "No necesito un palacio, no necesito un coche, no necesito que me den plata. Lo único que pido es justicia. Y ya no la pido por mí, la pido por todas las que represento en este momento".


Durante su declaración, la modelo describió las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar casos de violencia de género, debido al miedo, la humillación y el descrédito: "Somos muchas las víctimas que no nos animamos a denunciar por miedo a la humillación, a que nos digan que somos mentirosas, a tener que repetir una y otra vez lo que nos pasó".


Prandi solicitó que el tribunal actúe para garantizar su seguridad: "Si hay que esperar unos días para la condena, sepan que esa persona es capaz de cualquier cosa. No se va a manchar las manos de sangre, pero lo considero digno de cualquier cosa por mi vida y la de mis hijos". También advirtió que, si algo le ocurre a ella o a su familia, responsabilizará directamente a la Justicia.


Finalizó su testimonio con un pedido contundente: "Yo ya estuve muerta, no quiero estar muerta dos veces. Déjenme vivir en paz".


Minutos después, el tribunal resolvió no detener a Contardi en la jornada. La decisión final se conocerá el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Según se informó, el acusado evitó en todo momento el contacto con la prensa, saliendo por una puerta lateral y eludiendo a los camarógrafos.

