Actualidad

El Intendente de Escobar Ariel Sujarchuk presentó un libro sobre inteligencia artificial

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, fue distinguido como uno de los 30 alcaldes más innovadores de América Latina y lanzó su libro “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanIA inteligente”, que analiza el impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, fue reconocido como uno de los 30 alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL). La distinción destaca su liderazgo en la transformación pública y las políticas tecnológicas implementadas en el municipio, que además recibió el sello “Ciudad del Conocimiento”.


En paralelo, Sujarchuk presentó su nuevo libro titulado “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanIA inteligente”, publicado por la editorial Planeta. La obra cuenta con prólogos del historiador Felipe Pigna y el tecnólogo Santiago Siri. En el libro, Sujarchuk aborda los desafíos de la inteligencia artificial en ámbitos como la seguridad, educación, salud, empleo y producción, proponiendo una visión humanista para el futuro digital.


Mañana es hoy es un manifiesto que invita a repensar el rol del Estado en la era de la revolución digital, fomentando una ciudadanía activa e inteligente capaz de construir alianzas para un desarrollo inclusivo.


Además, esta semana se confirmó la nominación de Sujarchuk al prestigioso Smart City Prize, en la categoría Liderazgo, que otorga la organización WeGO (World Smart Sustainable Cities Organization) junto al gobierno de Corea del Sur. El galardón se definirá el 30 de septiembre en Seúl. En esta categoría, solo dos representantes latinoamericanos fueron seleccionados: Sujarchuk y el alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder Garcés.


Desde RIL destacaron que “la hoja de ruta de Escobar puede inspirar a otras ciudades: son nuestras ciudades faro”, en referencia a las políticas de tecnología y desarrollo que posicionan al municipio como un referente regional.

