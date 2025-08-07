edición 7829 - visitas hoy 49986

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política / Tigre

Matías Orfo, la apuesta de Acción Comunal para renovar el Concejo Deliberante de Tigre

Matías Orfo, la apuesta de Acción Comunal para renovar el Concejo Deliberante de Tigre
El histórico vecinalismo Acción Comunal presentó a Matías Orfo, comerciante de 36 años y vecino de General Pacheco, como candidato a concejal. La fuerza busca combinar su legado de gestión con una nueva generación que impulse soluciones en seguridad, infraestructura, desarrollo local y participación ciudadana.

El histórico vecinalismo Acción Comunal presentó a Matías Orfo como candidato a concejal para las próximas elecciones en Tigre. Con 36 años, nacido y criado en el distrito, Orfo representa la combinación entre el legado de gestión que transformó Tigre bajo la conducción de Ricardo Ubieto y la energía de una nueva generación que busca respuestas a los desafíos actuales.


Comerciante de Troncos del Talar y vecino de toda la vida de General Pacheco, proviene de una familia que siempre apostó al trabajo local. “No vengo de la política tradicional: vengo del trabajo diario, del contacto real con la gente. Hoy asumo el compromiso de llevar la voz de los vecinos al Concejo Deliberante”, afirmó.


En un Tigre que creció y se diversificó, Acción Comunal propone retomar la cercanía con los barrios, escuchar las inquietudes de los vecinos y trabajar con honestidad y coherencia. La fuerza busca aportar soluciones concretas en seguridad, infraestructura, desarrollo local y participación ciudadana.


Orfo subrayó la importancia de involucrar a las nuevas generaciones: “Queremos que sean protagonistas de esta etapa, que encuentren en Tigre un lugar donde estudiar, trabajar, emprender y desarrollar sus proyectos de vida. Ellos son la energía que puede transformar nuestro distrito, y la política tiene que abrirles las puertas para que participen y decidan”.


Con esta candidatura, Acción Comunal reafirma sus principios históricos y los proyecta hacia el futuro, con un Tigre que defienda su identidad, incorpore innovación y ponga a las personas en el centro de su agenda.

Últimas Noticias

El Intendente de Escobar Ariel Sujarchuk presentó un libro sobre inteligencia artificial
El Intendente de Escobar Ariel Sujarchuk presentó un libro sobre inteligencia artificial
Elecciones legislativas 2025: principales alianzas políticas confirmadas en Provincia y Ciudad de Buenos Aires
Elecciones legislativas 2025: principales alianzas políticas confirmadas en Provincia y Ciudad de Buenos Aires
En Tigre, Rovira criticó al oficialismo: “No entiendo por qué atacan a un pibe de 25 años”
En Tigre, Rovira criticó al oficialismo: “No entiendo por qué atacan a un pibe de 25 años”
Axel Kicillof reclamó a la Corte por $12 billones que el Gobierno de Milei adeuda a la provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof reclamó a la Corte por $12 billones que el Gobierno de Milei adeuda a la provincia de Buenos Aires
Javier Milei inició la campaña bonaerense en La Matanza con fuerte mensaje contra el kirchnerismo
Javier Milei inició la campaña bonaerense en La Matanza con fuerte mensaje contra el kirchnerismo
Kicillof: “Milei vino un rato a sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios de La Matanza”
Kicillof: “Milei vino un rato a sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios de La Matanza”