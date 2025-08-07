Matías Orfo, la apuesta de Acción Comunal para renovar el Concejo Deliberante de Tigre

El histórico vecinalismo Acción Comunal presentó a Matías Orfo, comerciante de 36 años y vecino de General Pacheco, como candidato a concejal. La fuerza busca combinar su legado de gestión con una nueva generación que impulse soluciones en seguridad, infraestructura, desarrollo local y participación ciudadana.

El histórico vecinalismo Acción Comunal presentó a Matías Orfo como candidato a concejal para las próximas elecciones en Tigre. Con 36 años, nacido y criado en el distrito, Orfo representa la combinación entre el legado de gestión que transformó Tigre bajo la conducción de Ricardo Ubieto y la energía de una nueva generación que busca respuestas a los desafíos actuales.

Comerciante de Troncos del Talar y vecino de toda la vida de General Pacheco, proviene de una familia que siempre apostó al trabajo local. “No vengo de la política tradicional: vengo del trabajo diario, del contacto real con la gente. Hoy asumo el compromiso de llevar la voz de los vecinos al Concejo Deliberante”, afirmó.

En un Tigre que creció y se diversificó, Acción Comunal propone retomar la cercanía con los barrios, escuchar las inquietudes de los vecinos y trabajar con honestidad y coherencia. La fuerza busca aportar soluciones concretas en seguridad, infraestructura, desarrollo local y participación ciudadana.

Orfo subrayó la importancia de involucrar a las nuevas generaciones: “Queremos que sean protagonistas de esta etapa, que encuentren en Tigre un lugar donde estudiar, trabajar, emprender y desarrollar sus proyectos de vida. Ellos son la energía que puede transformar nuestro distrito, y la política tiene que abrirles las puertas para que participen y decidan”.

Con esta candidatura, Acción Comunal reafirma sus principios históricos y los proyecta hacia el futuro, con un Tigre que defienda su identidad, incorpore innovación y ponga a las personas en el centro de su agenda.