En Tigre, Rovira criticó al oficialismo: “No entiendo por qué atacan a un pibe de 25 años”

El candidato de Fuerza Patria en Tigre, Sebastián Rovira, publicó un video en redes en el que responde a las críticas de Gisela Zamora, cuestiona las prioridades del oficialismo y ratifica su compromiso de “caminar todos los días” para escuchar a los vecinos.

En Tigre, el candidato de Fuerza Patria, Sebastián Rovira, difundió un video en redes sociales para responder a las declaraciones de Gisela Zamora durante un acto institucional, donde la dirigente criticó las recorridas barriales que viene realizando el joven postulante.

En el mensaje audiovisual, Rovira cuestionó la gestión municipal: “Gisela, te ayudo con la cuenta: 15 años de intendente, 5475 días. Seguro habrán hecho muchas cosas en ese tiempo, pero déjame decirte algunas de las que sí perdimos la cuenta los vecinos: las torres que aprobaron, las horas en el tránsito, los basurales, los baches que solo arreglan en campaña”.

El candidato señaló que los ataques hacia él son desproporcionados: “No entiendo por qué un intendente y su esposa, en un acto de campaña, atacan a un pibe de 25 años que está caminando los barrios para escuchar a la gente…”.

También vinculó la situación local con la coyuntura nacional: “Ellos eligieron correrse del peronismo en un momento en el que le están pegando a los jubilados, a los docentes y a las personas con discapacidad que reclaman por sus derechos”.

Finalmente, ratificó su objetivo político: “Yo tengo una sola prioridad: ponerle un límite a este gobierno y que el peronismo gane las elecciones. Y para eso camino todos los días”.