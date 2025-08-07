edición 7829 - visitas hoy 49967

Policiales / Tigre

Tigre: evacuaron el colegio Marcos Sastre por una amenaza de bomba que resultó falsa

Este miércoles, una amenaza de bomba obligó a evacuar preventivamente la Escuela Secundaria N°9 de Tigre. La policía inspeccionó el edificio y descartó riesgos. Las clases se reanudaron pasadas las 15.

Una amenaza de bomba obligó a evacuar este miércoles al mediodía la Escuela Secundaria N°9 “Marcos Sastre”, ubicada en el partido de Tigre. El hecho ocurrió durante el final de la mañana, poco antes del inicio del turno tarde, y motivó la suspensión preventiva de las primeras horas de clase.


La denuncia fue realizada por la dirección de la institución tras recibir una amenaza que hacía referencia a la presencia de un artefacto explosivo dentro del edificio. Personal especializado de la Policía Bonaerense realizó una inspección completa en las instalaciones y no encontró ningún tipo de sustancia ni objeto sospechoso.


Una vez descartada la existencia de explosivos, la escuela retomó las actividades pedagógicas a las 15.20 horas. Así lo informó la directora del establecimiento, Lic. Florencia Vilela, quien comunicó lo ocurrido a la comunidad educativa a través de un mensaje publicado en redes sociales.


Desde la institución confirmaron que ya se formalizó la denuncia para que se investigue la procedencia de la amenaza.

