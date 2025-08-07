San Isidro incorporó equipamiento médico de última generación en el Hospital de Boulogne

Se trata de una importante inversión en aparatología para áreas como procedimientos, cuidados críticos, kinesiología y laboratorio. Forma parte del plan de renovación del sistema de salud municipal.

El Municipio de San Isidro incorporó nuevo equipamiento médico en el Hospital Ciudad de Boulogne, con el objetivo de mejorar la calidad de atención que reciben los vecinos. La medida forma parte del plan de inversión de $4.000 millones que contempla la renovación tecnológica de los tres hospitales municipales.

"Cada inversión realizada está orientada a mejorar la calidad de atención de los vecinos y a seguir fortaleciendo la red de salud pública en todos sus niveles. Queremos que nuestros hospitales municipales vuelvan a ser un ejemplo de modernización y excelencia en todo el país", expresó el intendente Ramón Lanús durante la presentación.

Los nuevos equipos fueron destinados a áreas clave. En la sala de procedimientos, se sumaron un cardiodesfibrilador, un electrobisturí con software de sellado de vasos y gastroenterología, una mesa de anestesia, una mesa de cirugía y dos lámparas scialíticas (una de techo y otra portátil), permitiendo optimizar tanto las intervenciones como la atención diaria.

En el área crítica se incorporó un nuevo cardiodesfibrilador y un electrocardiógrafo, mejorando la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. A su vez, el servicio de kinesiología fue equipado con un electroestimulador, un equipo de magnetoterapia, dos de onda corta y dos de ultrasonido, fundamentales para la rehabilitación.

El laboratorio del hospital sumó una estufa de secado y una prensa bolsa extractora de plasma, lo que permitirá mejorar la eficiencia y precisión en los análisis clínicos.

La inversión en salud también incluye a los otros hospitales municipales. En el Hospital Central, se renovaron quirófanos y se incorporaron torres de laparoscopía, mesas de cirugía, máquinas de anestesia, equipos de monitoreo continuo, y aparatología específica para diversas especialidades.

En el Hospital Materno Infantil, se está actualizando el quirófano y ya se sumó un respirador pediátrico con tecnología inédita en la unidad. En breve, se incorporarán 34 monitores multiparamétricos para Neonatología y Pediatría.

Además, el Municipio avanza con obras edilicias en los tres hospitales: renovación de cocinas, reparaciones estructurales, y mejoras en salas comunes y áreas de recepción.