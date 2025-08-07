San Isidro cedió dos locales a la Cámara de Comercio de Boulogne para potenciar su crecimiento

El intendente Ramón Lanús anunció la cesión de dos locales ubicados frente a la estación de tren de Boulogne, con una superficie total de 3.438 m², en el marco de un encuentro con comerciantes.

El Municipio de San Isidro cedió un nuevo espacio a la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de la Ciudad de Boulogne, como parte de una política de fortalecimiento al sector comercial local.

El anuncio lo realizó el intendente Ramón Lanús durante un encuentro con más de 30 comerciantes de la zona, acompañado por Jorge “Panadero” Álvarez, asesor general de gobierno y primer candidato a concejal por el frente LLA en San Isidro.

Los locales cedidos están ubicados en Avenida Avelino Rolón 1969 y 1973, dentro de la galería frente a la estación de tren de Boulogne. Cada uno de los espacios posee 1.719 m², y serán refaccionados para su utilización.



“Queremos que esta cesión simbolice el inicio de una nueva etapa. Esto forma parte del acompañamiento que venimos dando desde el Municipio a los comerciantes, con un propósito claro: simplificarles la vida; porque tenemos la convicción de que son un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de San Isidro”, expresó Ramón Lanús.



Durante el encuentro, el jefe comunal detalló las principales medidas implementadas desde su gestión para favorecer al sector:



Eliminación de 400 tasas, derechos y conceptos fiscales .

Creación de un régimen simplificado para el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene , beneficiando a 6.000 comercios .

Ordenamiento del cobro por uso del espacio público.



También destacó la transformación digital que atraviesa el Municipio. Las habilitaciones y permisos ahora son gratuitos y 100% online, con aprobaciones en muchos casos dentro de las 48 horas.

Además, se puso en funcionamiento la ventanilla única digital, se relanzó la app San Isidro Digital, se unificó la atención en el 147 —disponible las 24 horas los 365 días del año—, y se implementó un sistema completamente online para regularizar deudas municipales.

Lanús anticipó que en breve se reforzará el cuerpo de inspectores con tecnología digital para eliminar el uso de papel y mejorar la trazabilidad. Asimismo, anunció que se abrirá una oficina de Defensa del Consumidor en Boulogne.