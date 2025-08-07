edición 7829 - visitas hoy 21543

Tigre realizó el Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez con más de 80 participantes

El Municipio de Tigre organizó el certamen en el Centro Universitario Tigre, donde participaron más de 80 competidores de todas las edades. La propuesta forma parte de las acciones impulsadas desde la Escuela Municipal de Ajedrez, creada por iniciativa del intendente Julio Zamora.

Con más de 80 competidores de todas las edades, el Municipio de Tigre llevó adelante el Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez en el Centro Universitario Tigre (CUT). La actividad fue organizada con el objetivo de que los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Ajedrez puedan sumar experiencia en competencias abiertas y continuar potenciando su nivel de juego.


El certamen se desarrolló bajo el sistema suizo a 6 rondas, con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada. Durante la jornada, los y las participantes compartieron una tarde a puro ajedrez, en un espacio pensado para el desarrollo del deporte y la recreación.


La Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre fue creada en 2021 por iniciativa del intendente Julio Zamora, con el propósito de promover la actividad en el distrito mediante talleres gratuitos y abiertos al público.


Actualmente, asisten más de 3.800 alumnos estables en diversas instituciones como polideportivos, merenderos, apoyos escolares, centros de integración social, bibliotecas, clubes y centros comunitarios.


La propuesta incluye torneos participativos y competitivos durante todo el año, tanto para los estudiantes de la escuela como para ajedrecistas de otros municipios, sin importar la edad ni el nivel.


Para más información, los interesados pueden escribir a educacion@tigre.gob.ar.

