Pablo Avelluto cruzó a Macri por su alianza con Milei: “Se humillan, se entregan y desaparecen”

El exsecretario de Cultura cuestionó con dureza el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a los comicios legislativos, y apuntó directamente contra Mauricio Macri, Jorge Macri y Guillermo Montenegro. “No reconozco a nuestra sociedad”, sentenció.

El exsecretario de Cultura, Pablo Avelluto, cargó con dureza contra el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, de cara a las elecciones del 7 de septiembre y el 26 de octubre, y apuntó directamente contra Mauricio Macri, a quien acusó de “humillarse” y “entregarse” ante el oficialismo libertario.

"Veo a personas con las que compartimos el Gobierno, una elección, un Gabinete, asociándose a esto, humillándose, entregándose", declaró Avelluto en diálogo con Splendid AM 990. Y agregó: “No trabajé para ser el cuarto y sexto puesto de la lista de La Libertad Avanza o desaparecer en la provincia de Buenos Aires”.

Sus declaraciones se conocieron luego de que los libertarios y el partido fundado por Macri oficializaran una alianza para competir juntos en los próximos comicios legislativos.

Además, Avelluto cuestionó a los dirigentes políticos que adoptan el estilo discursivo de Javier Milei, y apuntó contra figuras como Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón.

"Veo en mucha gente que creyó en ese proyecto, lo apoyó, lo votó, lo hizo ganar las elecciones, que tiene una especie de desazón o de perplejidad ante el devenir que estamos teniendo en la política argentina", sostuvo.

En ese sentido, advirtió sobre los efectos del estilo del presidente: “Noto en el estilo de Milei un problema, que además se replica en el estilo de muchos intendentes, jefes de gobierno, basados en una idea, para mí estúpida, de que porque la gente votó eso entonces hay que ser cruel, hay que ser inhumano, porque hoy está de moda serlo”.

También se refirió al rol internacional de quienes respaldan al Presidente: “Es como una compuerta que se abre y ahí aparece el verdadero proyecto de Milei y de quienes lo acompañan, quienes lo sostienen desde el exterior y quienes se emparentan con él en la batalla cultural y la imposición de un nuevo orden”.

El exfuncionario rechazó además la represión a familiares de personas con discapacidad que protestaban contra el veto presidencial y consideró que el actual programa de gobierno representa “un capítulo más de la historia de la crueldad”.

"No estamos discutiendo qué tendría que hacer el Estado con la discapacidad. Pero estamos de acuerdo en que el Estado tiene un rol ahí y lo tiene en representación de un principio básico de constitución de una comunidad que es la solidaridad", expresó.

Finalmente, Avelluto planteó una crítica al enfoque del gobierno libertario: “Está más allá de la ideología, de la economía, de si la inflación bajó mucho o poco. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo lecciones básicas de humanidad que el gobierno evidentemente no ha realizado, no ha aprendido y que nos llevan muy atrás en nuestra historia”.

Y concluyó con un mensaje contundente: “Como si el solo hecho de reclamar asistencia a chicos discapacitados fuera en la Argentina un delito. No reconozco nuestra sociedad ahí”.