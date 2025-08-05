edición 7829 - visitas hoy 21528

Tigre

El Municipio de Tigre presentó su nuevo sistema de Habilitaciones Comerciales Inmediatas

Centro Comercial Tigre
El Municipio de Tigre habilitó una nueva plataforma digital para locales de hasta 200 metros cuadrados. El sistema permite gestionar online el trámite y obtener la credencial habilitante con código QR, reduciendo los tiempos de espera y brindando mayor previsibilidad a los comerciantes.

El Municipio de Tigre lanzó su nuevo sistema digital de Habilitaciones Inmediatas Comerciales, destinado a comercios de hasta 200 metros cuadrados. La plataforma ya está disponible en habilitaciones.tigre.gob.ar, y permite gestionar el trámite en forma online, rápida y segura, desde cualquier dispositivo.


"Este sistema forma parte del compromiso del Municipio por seguir modernizando la gestión pública y acompañar el crecimiento del comercio local con soluciones ágiles y accesibles. Ahora, en tan solo unos pasos, los comerciantes pueden acceder a la habilitación que les permitirá comenzar a trabajar en menos tiempo y con mayor previsibilidad", afirmó el intendente Julio Zamora.


Quienes deseen iniciar el trámite deberán registrarse con sus datos personales, que serán validados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Una vez dentro de la plataforma, el usuario podrá visualizar los requisitos para continuar con el proceso.


El primer paso consiste en verificar el código de zonificación, utilizando la cuenta de ABL del comercio, para confirmar que la actividad deseada esté permitida en el área correspondiente.


Tras completar y enviar el formulario digital, el equipo técnico de Habilitaciones evaluará la información y responderá por correo electrónico. En caso de aprobación, el usuario recibirá los datos necesarios para realizar el pago a través de la oficina de Tributos por Actividades Económicas.


Una vez verificado el pago y la documentación, el comerciante recibirá por mail la Credencial de Habilitación Digital, que le permitirá comenzar a operar. Este documento cuenta con un código QR que valida su autenticidad e incluye los datos del comercio y su titular.


En el transcurso de la semana, se realizará la inspección final, que incluye la verificación de condiciones particulares del local y, en caso de corresponder, la inspección bromatológica.


El nuevo sistema fue desarrollado por la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Habilitaciones Comerciales e Industriales, en articulación con la Secretaría de Innovación y Ciudad Digital. El formulario digital permite iniciar el trámite en cualquier momento y lugar, simplificando el proceso y reduciendo tiempos de espera.

