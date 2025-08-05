Más de 1.700 chicos disfrutaron del ciclo “Diversión en las Plazas” durante las vacaciones de invierno en Tigre

Durante el receso invernal, el Municipio de Tigre organizó una nueva edición del programa itinerante “Diversión en las Plazas”, que recorrió espacios públicos de Don Torcuato, Benavídez, El Talar, General Pacheco y Troncos del Talar. Hubo juegos, shows, talleres y stands educativos.

Con el objetivo de ofrecer propuestas recreativas y educativas durante el receso escolar, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición del programa “Diversión en las Plazas”, en el marco de las vacaciones de invierno 2025. Más de 1.700 niños y niñas participaron de las actividades organizadas en espacios públicos de distintos barrios del distrito.

El ciclo itinerante incluyó shows en vivo, juegos, talleres y propuestas educativas. Las jornadas se realizaron en las plazas Soldado de Malvinas (Las Tunas, General Pacheco), El Salvador Di Tomasso (Benavídez), Mariano Moreno (La Paloma, El Talar), Sarmiento (Troncos del Talar) y 20 de Junio (Don Torcuato).

"Desde la Subsecretaría de Educación del Municipio estamos felices de poder llegar a todas las familias en estas vacaciones de invierno y acompañarlos con actividades divertidas y educativas. Apostamos a continuar fortaleciendo el trabajo en comunidad", señaló Adriana Valdez, subsecretaria del área.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacó: "Fueron días muy lindos para los vecinos que pudieron pasar momentos junto a sus familias en los espacios públicos renovados por el Municipio".

Durante las jornadas también se instalaron stands informativos y educativos de distintas áreas del Gobierno local, entre ellas: Reciclá, Escuela Municipal de Ajedrez, Salud, con capacitaciones en Educación Sexual Integral (ESI); Educación; Mujeres, Géneros e Infancias; y el Centro Universitario Tigre (CUT), que ofreció propuestas de orientación vocacional.

Además, participaron agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y se sumaron los artesanos locales de la feria Origen Tigre, completando así una experiencia integral pensada para toda la familia.