edición 7829 - visitas hoy 21523

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / San Fernando

Delincuentes armados asaltaron un geriátrico en San Fernando y huyeron con el dinero de la caja fuerte

Robo en la Residencia Villa Borghese: golpe comando en pleno San Fernando
Tres delincuentes armados irrumpieron en la Residencia Geriátrica Villa Borghese de San Fernando, amenazaron al personal y robaron dinero de la caja fuerte. El hecho fue presenciado por adultos mayores y familiares.

Un violento asalto armado ocurrió en las últimas horas en el partido bonaerense de San Fernando, donde tres delincuentes ingresaron por la fuerza a un geriátrico y se llevaron el dinero de la caja fuerte. El hecho, que ocurrió en plena tarde, fue presenciado por residentes y familiares que estaban de visita.


El episodio tuvo lugar el lunes alrededor de las 18:00, en la Residencia Geriátrica Villa Borghese, ubicada en la intersección de Junín y Lavalle. Hasta el momento, los sospechosos continúan prófugos.


Según puede verse en las cámaras de seguridad del establecimiento, los asaltantes irrumpieron armados, amenazaron al personal del geriátrico y recorrieron distintos sectores del lugar a plena luz del día.


Las imágenes muestran que, minutos después, dos de los delincuentes se dirigieron a la oficina de administración, donde obligaron a un empleado a entregar el dinero. Por el momento, no trascendió el monto sustraído.


La escena fue presenciada no solo por trabajadores del lugar, sino también por personas mayores alojadas en la residencia y familiares que habían ido a visitarlas. El hecho generó conmoción en el barrio.


Según fuentes cercanas a la investigación citadas por TN, uno de los ladrones actuó con el rostro descubierto, y las autoridades trabajan sobre esa pista para intentar identificarlo y dar con el paradero de la banda.


La causa está en manos de las fuerzas de seguridad y la fiscalía correspondiente, que ya analiza el material de las cámaras para avanzar con la investigación.

Últimas Noticias

Edicto por transferencia de Fondo de Comercio

Café Alex SAS, CUIT 30715930176 cede a Gastrocafe SRL CUIT 33718798979 el fondo de comercio del rubro Bar, Cafeteria, Cerveceria, ubicado en la calle Rene Favaloro 3331, Locales 5 y 6, Victoria, de la ciudad de San Fernando. Reclamos de ley hasta el 1 de Julio de 2025 en Amenabar 3807 Piso 7 Depto C, CABA.

Escapadas rurales en Buenos Aires: kiwis, olivares y experiencias gastronómicas en Saladillo y Tornquist
Escapadas rurales en Buenos Aires: kiwis, olivares y experiencias gastronómicas en Saladillo y Tornquist
Tigre realizó el Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez con más de 80 participantes
Tigre realizó el Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez con más de 80 participantes
7 razones para integrar una estrategia de mailing a tu startup
7 razones para integrar una estrategia de mailing a tu startup
Pablo Avelluto cruzó a Macri por su alianza con Milei: “Se humillan, se entregan y desaparecen”
Pablo Avelluto cruzó a Macri por su alianza con Milei: “Se humillan, se entregan y desaparecen”
Cámaras del COT captaron un fuerte accidente entre una moto y un camión en El Talar
Cámaras del COT captaron un fuerte accidente entre una moto y un camión en El Talar