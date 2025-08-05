Delincuentes armados asaltaron un geriátrico en San Fernando y huyeron con el dinero de la caja fuerte

Tres delincuentes armados irrumpieron en la Residencia Geriátrica Villa Borghese de San Fernando, amenazaron al personal y robaron dinero de la caja fuerte. El hecho fue presenciado por adultos mayores y familiares.

Un violento asalto armado ocurrió en las últimas horas en el partido bonaerense de San Fernando, donde tres delincuentes ingresaron por la fuerza a un geriátrico y se llevaron el dinero de la caja fuerte. El hecho, que ocurrió en plena tarde, fue presenciado por residentes y familiares que estaban de visita.

El episodio tuvo lugar el lunes alrededor de las 18:00, en la Residencia Geriátrica Villa Borghese, ubicada en la intersección de Junín y Lavalle. Hasta el momento, los sospechosos continúan prófugos.

Según puede verse en las cámaras de seguridad del establecimiento, los asaltantes irrumpieron armados, amenazaron al personal del geriátrico y recorrieron distintos sectores del lugar a plena luz del día.

Las imágenes muestran que, minutos después, dos de los delincuentes se dirigieron a la oficina de administración, donde obligaron a un empleado a entregar el dinero. Por el momento, no trascendió el monto sustraído.

La escena fue presenciada no solo por trabajadores del lugar, sino también por personas mayores alojadas en la residencia y familiares que habían ido a visitarlas. El hecho generó conmoción en el barrio.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por TN, uno de los ladrones actuó con el rostro descubierto, y las autoridades trabajan sobre esa pista para intentar identificarlo y dar con el paradero de la banda.

La causa está en manos de las fuerzas de seguridad y la fiscalía correspondiente, que ya analiza el material de las cámaras para avanzar con la investigación.