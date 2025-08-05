Sebastián Rovira apuesta a una campaña territorial con 40 días de caminatas en los barrios de Tigre

El candidato a concejal Sebastián Rovira impulsa una campaña diferente en Tigre: recorre los barrios durante 40 días consecutivos, recibe propuestas vecinales en urnas ciudadanas y suma participación en redes sociales.

Sebastián Rovira, candidato a concejal por Tigre, decidió romper con los esquemas tradicionales de campaña y encarar una propuesta territorial a fondo: se propuso recorrer durante 40 días consecutivos las 11 localidades del distrito, caminando junto a vecinos, comerciantes y referentes barriales.

En apenas los primeros diez días, Rovira ya visitó todas las localidades del partido. Y asegura que continuará “de sol a sol”, sin actos masivos ni atriles, ni escenarios montados.

“Hay dirigentes que se filman cinco minutos y se van. Nosotros arrancamos a la mañana y seguimos hasta la noche, caminando de verdad”, expresó el candidato durante una de sus recorridas.

En lugar de las clásicas “mesitas de campaña”, Rovira recorre los barrios con urnas gigantes que permiten a los vecinos dejar sus inquietudes, propuestas y reclamos. La iniciativa busca crear un canal directo entre la comunidad y quienes aspiran a representarla en el Concejo Deliberante.

Cada jornada de caminata es acompañada por un equipo que combina juventud y experiencia, con dirigentes que conocen en profundidad las realidades del distrito. En el intercambio diario, surgen temas como la caída de ventas, los aumentos de tarifas, el precio de los alquileres y el crecimiento urbano sin planificación.

“Mientras Milei ajusta y Zamora mira para otro lado, la gente nos dice que no llega a fin de mes, que no puede pagar la luz ni el alquiler. Estas caminatas son para llevar esas voces al Concejo”, explicó Rovira.

Además de su presencia territorial, el candidato mantiene una fuerte interacción en redes sociales, donde genera contenido que busca abrir la participación vecinal. Según su equipo, Rovira es el candidato con mayor nivel de conversación e interacciones en plataformas digitales dentro del distrito.

“No hacemos redes para la selfie: hacemos redes para que la gente participe y diga lo que piensa. La política cambió y para nosotros es muy importante escuchar la conversación en el territorio digital”, afirmó.

El objetivo final de la propuesta es claro: visitar todas las localidades de Tigre durante 40 días consecutivos, con las urnas ciudadanas como herramienta de escucha directa, para que las prioridades surjan de quienes viven el día a día del distrito.