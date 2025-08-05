La Fundación ACER CONIN amplía su tarea en San Isidro con apoyo del municipio

La presidenta de ACER CONIN, Mercedes Canova de Piacenza, celebró la apertura del nuevo centro faro en San Isidro, que funcionará con jornada completa para chicos de 0 a 5 años, brindando alimentación, estimulación y acompañamiento integral.

En diálogo con el periodista Daniel Burone Risso, la presidenta de ACER CONIN, Mercedes Canova de Piacenza, celebró la inauguración de un nuevo centro faro en San Isidro, destinado a brindar educación, nutrición y contención integral a chicos de 0 a 5 años.

“Estamos trabajando en San Isidro desde el 2012. ACER CONIN tiene dos centros, uno que opera en Vicente López desde 2007 y desde 2012 en la misma casa en San Isidro”, relató Canova.

Gracias al apoyo de una familia empresaria que cedió en comodato una propiedad vecina, y en articulación con el Municipio, la fundación amplió su sede local para convertirla en un centro maternal con jornada completa, que ofrece desayuno, almuerzo y merienda nutritivos, con atención de profesionales y formación para las madres.

“Montamos conjuntamente con la Municipalidad de San Isidro un centro faro (...) para que las madres puedan salir a trabajar y sepan que su niño está cuidado”, destacó.

El enfoque de ACER CONIN se apoya en tres pilares: estimulación, nutrición y vínculos sanos. Según Canova, “es fundamental el trabajo en la primera infancia porque es donde está el desarrollo sobre todo cerebral”.

La institución trabaja con pedagogía Montessori, que permite acompañar al niño con materiales y metodologías adecuadas para cada etapa de su desarrollo. “Cada momento es precioso para que saquemos de él ese potencial que tiene”, explicó.

“Es una verdadera ventana de oportunidad para formar el hombre del mañana (...) logramos chicos con una autoestima impresionante”, afirmó.

Además de lo cognitivo, se trabajan otras dimensiones del desarrollo como la espiritualidad, con catequesis del Buen Pastor, y áreas como matemáticas, lengua y ciencias. “Esto va para todas las áreas de la vida. No solo para la inteligencia o el aprendizaje, sino también para la inclusión y el control de emociones”, subrayó.

El centro tiene capacidad para 60 niños y trabaja con doble turno para los de 5 años, que también asisten al jardín público. El horario general es de lunes a viernes de 9 a 16. La sede está ubicada en Juan B. Justo 1431 y 1425, a media cuadra de Av. Rolón.

La atención es integral: “La filosofía CONIN implica que madre y niño estén acompañados en todas las áreas: pediatría, nutrición, estimulación, fonoaudiología, psicopedagogía”, señaló.

En caso de requerir atención más compleja, trabajan en red con otras áreas del Municipio. “Hay una articulación con educación y cultura, con los primeros mil días, desarrollo social, salud y el materno infantil”, agregó.

Recientemente, las instalaciones fueron bendecidas por Monseñor Caride, como parte del esfuerzo por dar dignidad y belleza al entorno. “Nos esforzamos para que la casa sea acogedora, para que los chicos disfruten aprendiendo y desarrollándose”, expresó Canova.

Consultada por su motivación personal, la presidenta compartió su recorrido: “Fui docente toda mi vida, profesora de inglés, coordinadora en colegios. Me di cuenta que el desarrollo mental del niño y el potencial era en los primeros añitos”.

También remarcó el valor económico y social de invertir en la niñez: “Hay un premio Nobel de Economía, Heckman, que investigó sobre el potencial de invertir en la primera infancia. El retorno es de siete veces más”.

Y concluyó: “Tuve cuatro hijos, tres bebés muy prematuros, así que esta misión me la llevo en las entrañas”.