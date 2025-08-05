Tigre celebró el 219° aniversario del desembarco de Liniers con un acto en el Museo de la Reconquista

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el acto por el Día de Tigre junto a Gisela Zamora, donde destacó la necesidad de un liderazgo basado en el diálogo. Participaron autoridades, vecinos y referentes de instituciones locales.

Con motivo del 219° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers, el Municipio de Tigre realizó un acto conmemorativo en el Museo de la Reconquista, encabezado por el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora. La jornada contó con la presencia de autoridades locales, referentes de instituciones y vecinos emblemáticos del distrito.

"Los grandes líderes son aquellos que saben conducir en la adversidad y dialogar con el otro", expresó el jefe comunal durante su discurso. Y añadió: "El país necesita un líder que escuche, que no insulte, no agravie y entienda que la verdad es la que construimos entre todos. Hay que saber recibir, exponer las ideas y discutirlas en un marco de respeto mutuo".

El acto comenzó con una ofrenda floral en el monolito conmemorativo del desembarco de Liniers, ubicado en la Plaza Daniel M. Cazón, encabezada por autoridades del Ejecutivo local. Luego, en el Museo de la Reconquista, se entonó el Himno Nacional, interpretado por el Cuarteto de Cuerdas de Rincón de Milberg.

El padre Cote Quijano ofreció palabras en las que destacó el rol de la Mesa Interreligiosa en el distrito y brindó una bendición.

Por su parte, Gisela Zamora señaló: “Estamos conmemorando una fecha muy especial que consolidó a nuestra Nación. Celebramos junto a los vecinos este aniversario de la ciudad que tiene ganas de seguir creciendo, con sueños y objetivos. Nuestra comunidad tiene mucho compromiso, humildad y coraje. Desde el Gobierno local trabajamos para fortalecer esos valores”.

Durante el acto, la presidenta del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, hizo un repaso por los acontecimientos que forjaron la identidad del distrito y destacó las obras impulsadas por el Municipio. “Es el día más importante de Tigre, es cuando Liniers desembarcó para la reconquista de Buenos Aires. La ciudad está hermosa, con seguridad y plazas. El Instituto cuenta con una oficina aquí en el museo y es importante poner en valor todos estos trabajos que llevamos adelante”, indicó.

Para cerrar la jornada, las autoridades realizaron una nueva ofrenda floral al busto de Santiago de Liniers dentro del museo. En ese marco, Julio Zamora reafirmó la importancia de recuperar y mantener viva la memoria histórica: “Esta jornada unifica a todas las instituciones y vecinos del distrito. Decidimos poner en valor el 4 de agosto como representación del día de toda la comunidad local, donde un pueblo fue protagonista, forjó la historia y a través de los institutos podemos reconstruir y recordar lo sucedido”.

Cabe recordar que el 4 de agosto de 1806 fue declarado como “Día de Tigre” mediante la Ordenanza Municipal N° 1998/55, promulgada por el Decreto N° 3480/55. Este hecho histórico vinculó al partido con uno de los antecedentes fundamentales de la patria y quedó instituido como fecha emblemática para la comunidad local.