Julio Zamora recorrió Pilar con candidatos de Somos Buenos Aires y llamó a votar con esperanza

Durante una jornada junto a vecinos y comerciantes, el candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral destacó la necesidad de recuperar el valor del voto y planteó propuestas en seguridad, transporte y desarrollo económico.

Julio Zamora, candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, encabezó una recorrida por Pilar junto a la militancia y referentes de Somos Buenos Aires, espacio que integra. Durante la jornada, mantuvo encuentros con vecinos, comerciantes y feriantes, donde destacó la importancia de fortalecer el vínculo con la ciudadanía y escuchar sus demandas.

"Llamamos a votar con la esperanza de construir una Provincia y una Argentina mejor", sostuvo Zamora, al tiempo que remarcó: "Es importante poner en valor el voto de la gente. El sufragio del vecino puede transformar la realidad en la que vive".

En sus declaraciones, el actual intendente de Tigre hizo foco en los sectores más vulnerables: "El jubilado vio perder mucho poder adquisitivo en los últimos años, las personas con discapacidad se encuentran en un contexto muy complejo, al igual que los jóvenes universitarios. Los médicos están destratados por el Gobierno nacional, y ‘Somos’ es la voz de esas personas que no encuentran un canal que la política los pueda representar".

La jornada incluyó una reunión en el barrio Presidente Derqui, donde se abordaron problemáticas locales vinculadas a la salud y la seguridad ciudadana. Allí, Zamora planteó que "escuchamos las demandas de los vecinos y las necesidades de tener una voz en el Honorable Concejo Deliberante local y de profundizar las políticas de seguridad. Hoy nos plantearon problemas de transporte público y vamos a trabajar con ideas que agrupan las mejores tradiciones de la Argentina. Tenemos que dejar atrás el país de la violencia".

También participó el primer candidato a concejal, Daniel Estigarribia, quien expresó: "Estamos viviendo en tiempos donde la política dejó de ser el arte de hacer y pasó a ser el arte de decir. La gestión de Tigre queremos trasladarla a Pilar".

Por su parte, la segunda candidata a concejal, Albana Zoppolo, remarcó la necesidad de mayor participación vecinal: "Los vecinos deben participar de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante para presentar proyectos importantes para la comunidad".

Más tarde, la comitiva se trasladó al centro comercial de la calle Rivadavia y a la plaza 12 de Octubre, donde Zamora dialogó con comerciantes y feriantes. En ese contexto, reafirmó el compromiso de la coalición de impulsar políticas que mejoren las condiciones económicas locales.

"Somos Buenos Aires ofrece otra mirada de ver la política y una discusión fecunda de los problemas de la sociedad", aseguró el candidato. También subrayó que es necesario fomentar mayores niveles de autonomía económica para los gobiernos municipales.