San Isidro avanza con la restauración del adoquinado histórico en su casco urbano

El Municipio de San Isidro continúa con los trabajos de puesta en valor del adoquinado original en su casco histórico. Las obras buscan garantizar una circulación segura y conservar el patrimonio urbanístico local.

El Municipio de San Isidro lleva adelante un importante trabajo de preservación y renovación del adoquinado histórico en su casco urbano, con el objetivo de conservar su valor patrimonial y garantizar una circulación segura.

Las tareas ya se realizaron en tramos de la Avenida del Libertador, entre las calles Alem, Martín y Omar, y Belgrano. Actualmente, los trabajos continúan sobre la calle Brown, entre 25 de Mayo y Libertador, y se estima que se extenderán por unas dos semanas.

El adoquinado original del casco histórico es considerado un patrimonio urbanístico local, con raíces que se remontan a la época colonial. Por eso, las intervenciones apuntan no solo a mejorar su estado, sino también a preservar un símbolo distintivo de la identidad de San Isidro.

Las obras buscan corregir hundimientos provocados, en su mayoría, por el paso del tiempo y el crecimiento de raíces de árboles. En los sectores con tránsito más intenso, se implementa una base de hormigón sobre la cual se recolocan los adoquines, lo que permite mayor durabilidad.

Además de las tareas en calzada, se avanza en la alineación de cordones de granito y en la reparación total de veredas, lo que mejora la circulación peatonal, incrementa la seguridad vial y mantiene en buen estado a los árboles nativos que forman parte del paisaje urbano.

Desde el área de Obras Públicas, explicaron que se realiza un procedimiento artesanal que comienza con el “raleo” de las raíces de las tipas centenarias, árboles típicos de la zona. “Es un trabajo artesanal manual donde se cortan las raíces que están entrelazadas en los adoquines dañados y se limpia toda la base con una mezcla de suelo seleccionado, cemento y arena”, detallaron.

Luego, se recolocan las piezas originales y se incorporan nuevas si es necesario. El proceso finaliza con la compactación del suelo para estabilizar la superficie y extender su vida útil.

La conservación del adoquinado histórico de San Isidro es una política activa del Municipio, ya que estas calzadas no solo forman parte del paisaje urbano, sino que constituyen un elemento clave en la preservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico local.