Curso gratuito de habilidades digitales con certificación oficial en el Club Vito Dumas Tigre

El curso de Habilidades Digitales se dictará desde el jueves 7 de agosto en el Club Vito Dumas, está destinado a mayores de 16 años y ofrece capacitación gratuita con certificación oficial provincial. La iniciativa busca facilitar el acceso a herramientas digitales clave para la vida cotidiana.

El próximo jueves 7 de agosto dará inicio en el Club Vito Dumas de Tigre (ubicado en Belgrano 633) un nuevo curso gratuito de Habilidades Digitales, orientado a personas mayores de 16 años que deseen incorporar conocimientos básicos de informática para facilitar su vida cotidiana.

La propuesta, impulsada por el Centro de Formación Profesional N°408, se dictará de forma presencial todos los jueves de 18:00 a 20:30 hs, y tendrá una duración trimestral. Está pensada para quienes no tienen experiencia en el uso de computadoras o herramientas digitales y buscan adquirir competencias iniciales con un enfoque práctico.

El curso incluye contenidos clave como:



Manejo de procesadores de texto (para escritura y edición de documentos)

Uso adecuado del correo electrónico



Almacenamiento en la nube y resguardo de información

Planillas de cálculo básicas (Excel)

Cuidado de la identidad digital, protocolos de seguridad y solución de problemas comunes en el uso de computadoras



La capacitación será dictada por un instructor avalado por la Provincia de Buenos Aires, utilizando las computadoras del CFP N°408. Al finalizar, se entregarán certificados oficiales expedidos por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Desde el CFP destacaron que este tipo de formaciones permiten a vecinos y vecinas dejar de ver a la tecnología como una barrera, y comenzar a utilizarla como una herramienta útil para el trabajo, el estudio o la vida diaria.

Además del curso de Habilidades Digitales, en el Centro de Formación Profesional N°408 se ofrecen capacitaciones gratuitas vinculadas a tecnología, contabilidad y administración, con duraciones que van de seis semanas a un año. Entre ellas, se destacan propuestas que permiten pasar de no saber manejar una computadora a formarse como programador o aprender a gestionar una PyME, siempre con títulos oficiales avalados por el INET.

La inscripción es gratuita, con requisitos mínimos. Para más información, las personas interesadas pueden acercarse directamente al Club Vito Dumas o consultar en el CFP N°408. Interasados comunicarse al 11-7600-8507 o dirigirse a la sede del Club. Formulario de inscripción