Gustavo Posse lanzó a sus candidatos en San Isidro con duras críticas a la gestión actual

En un acto político realizado en la sede de Acción Es Distinto, Gustavo Posse oficializó la lista de concejales encabezada por Bárbara Broesse. Los referentes del espacio cuestionaron la inseguridad, la falta de insumos en el hospital, el aumento de tasas y el desconocimiento territorial de los funcionarios actuales.

El exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, presentó oficialmente a los candidatos de su espacio Acción Es Distinto, durante un acto realizado en la sede partidaria. La lista de concejales está encabezada por la médica Bárbara Broesse y le siguen Walter Pérez, Fernanda Randolino, Rodrigo “Hongo” Olivera, Silvia Tallarico, Ángel Ariel Pereyra, Evelyn Von Brocke, Nicolás Ferro, Marcela Mammarella, Horacio De la Iglesia, Claudia Núñez y Andrés Rolón. La nómina de consejeros escolares está integrada por Miguel Pereyra, Juliana Cuello, Fernando Pose y María Eugenia Arena.

"Hoy, desde Acción Vecinal presentamos a los candidatos a concejales de nuestro amado municipio. No queremos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestro lugar da pasos para atrás. Nos ponemos en acción para volver a ser lo que fuimos", expresó Posse, y agregó: "Vamos a superarnos como lo hicimos siempre. Sabemos lo que se está haciendo mal. Y nosotros, sabemos cómo hacer las cosas bien para que San Isidro vuelva a ser distinto. Vamos a poner a San Isidro en Acción".

La candidata a concejal Bárbara Broesse planteó que la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos: "La inseguridad es el primer problema de una larga lista. En Boulogne un vecino me dijo ‘soy el único al que no le robaron en la cuadra’. Y eso, antes no pasaba. Falta patrullaje en todas las localidades". Broesse también alertó sobre la situación del sistema sanitario: "En el hospital no hay insumos y los turnos tardan mucho más que antes. Se está deteriorando todo el sistema y eso nos entristece mucho".

Por su parte, el concejal Walter Pérez cuestionó el aumento de tasas municipales: "Hubo un aumento desmedido y hay muy poca transparencia en la gestión. Eso hay que revertirlo. Los concejales controlamos al Ejecutivo y por eso esta elección es muy importante. Hay que frenar la suba indiscriminada de tasas que superan ampliamente la inflación".

La periodista y candidata a concejal Evelyn Von Brocke explicó por qué decidió involucrarse en política: "En mi agenda periodística aparecieron demandas y problemas de vecinos de San Isidro que antes no existían. Gustavo me convocó y dije que sí. Estuve en Martínez y los vecinos me contaron su preocupación por la higiene urbana, el cierre de una calle que perjudicó económicamente a toda la calle Alvear y hubo varios hechos delictivos que ocurrieron en la zona. Todo eso me movilizó para presentarme como candidata".

El cuarto candidato a concejal, Rodrigo “Hongo” Olivera, fue más contundente al referirse al actual oficialismo: "No conocen el territorio. Hay casi 40 funcionarios que eran de otros partidos. Se vio en el temporal: no sabían ni por dónde empezar. Creen que Villa Adelina es un barrio de emergencia y es una localidad pujante de nuestro municipio. No son de acá y no quieren el lugar".