Capusotto y Dayub brillaron en el nuevo Teatro Otamendi de San Fernando ¿Cómo sigue la agenda de Julio?

Con entradas agotadas, Diego Capusotto presentó “El Lado C” y Mauricio Dayub emocionó con “El Equilibrista” en el nuevo Teatro Otamendi de San Fernando.

El recientemente inaugurado Teatro Otamendi de San Fernando fue escenario de dos grandes presentaciones que colmaron la sala durante el último fin de semana: Diego Capusotto con su show “El Lado C” y Mauricio Dayub con el multipremiado unipersonal “El Equilibrista”.

Ambos espectáculos fueron a sala llena y formaron parte de la variada programación que ofrece el teatro municipal durante todo el año, con propuestas accesibles y de calidad para vecinos y vecinas.

"Espero que hayan disfrutado ‘El Lado C’, y que el día de mañana lo sigan recordando, que es lo mejor", expresó Capusotto, quien compartió anécdotas inéditas de su vida personal y profesional en un formato íntimo y humorístico.

Por su parte, Mauricio Dayub elogió el espacio cultural: "Estoy sorprendido, no sabía cuando entré si estaba en el MoMA de Nueva York. Es una cosa preciosa, extraordinaria. Los vecinos de San Fernando me han hecho muy feliz; no había ninguna butaca vacía y el público se divirtió durante toda la obra. Fue una noche inolvidable. Los felicito por este espacio para disfrutar. Siempre aparecen personas extraordinarias que imaginan lo imposible y lo logran; este teatro es un lugar donde se puede soñar. El mundo necesita espacios como el Otamendi para sentir y disfrutar la vida".

El Teatro Otamendi, ubicado en Sarmiento 1477, continúa su temporada con una agenda repleta de espectáculos para todos los gustos, incluyendo recitales, humor, drama, cine gratuito, visitas guiadas y exposiciones.

Entre las próximas presentaciones se destacan:



Miércoles 16/7 : Cine gratuito con “Playtime”

Jueves 17/7 : “Un Poyo Rojo”, con Luciano Rosso y Alfonso Barón

Viernes 18/7 : “Eber en vivo”, con Luis Rubio

Sábado 19/7 : “El Brote”, con Roberto Peloni

Domingo 20/7: Juan Falú en concierto



Las entradas, muchas de ellas gratuitas o a precios populares, se adquieren exclusivamente en www.teatrootamendi.com. Para más información, los interesados pueden acercarse personalmente al teatro.