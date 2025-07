La Ciudad sumó 900 nuevos policías para reforzar la seguridad en los barrios

Ya son 2.400 los efectivos incorporados durante la actual gestión. Jorge Macri encabezó la ceremonia de jura en Parque Roca y destacó la prioridad del orden y la seguridad.

La Policía de la Ciudad incorporó 900 nuevos efectivos que se suman a las tareas de patrullaje para reforzar la seguridad en los barrios. Con estas incorporaciones, ya son 2.400 los oficiales que comenzaron a trabajar durante la actual gestión. La medida se enmarca en el Plan de Seguridad Integral de la Ciudad, que busca incrementar la presencia policial para combatir el delito y ordenar el espacio público.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó el acto de jura de los nuevos agentes en una ceremonia multitudinaria realizada en el estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca. “El orden y la seguridad son condiciones indispensables para que haya progreso y los ciudadanos vivan libremente”, señaló Macri. Y agregó: “No ponemos excusas: nos hacemos cargo todos los días de una tarea compleja, pero irrenunciable. La seguridad es una política prioritaria”.

Actualmente, la fuerza cuenta con 27.300 efectivos, y se complementa con 1.900 bomberos en el Sistema Integral de Seguridad Pública. Además, la tecnología tiene un rol clave: 15.000 cámaras de videovigilancia cubren el 82% del territorio porteño; se instalaron más de 350 Puntos Seguros en espacios públicos y se incorporaron armas de baja letalidad como Taser y Byrna.

También se consolidó el Anillo Digital, con 814 pórticos de lectores de patentes ubicados en 74 accesos a la Ciudad, herramienta con la que se logró una reducción del 40% en el delito automotor.

Durante el acto, Jorge Macri rindió homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber y señaló: “Esa realidad duele y no puede seguir ocurriendo. Desde la Ciudad hacemos nuestra parte, pero no alcanza si el Gobierno bonaerense no asume su responsabilidad".

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, también remarcó: “Nuestra prioridad es clara: más presencia policial para prevenir el delito y cuidar a los vecinos en cada rincón de la Ciudad”.

Los nuevos agentes egresaron del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), una institución modelo creada en 2008. Los cadetes cursan dos años de formación, que incluyen clases teóricas, internado y práctica profesional.

El director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta, destacó que más de 2.300 cadetes se están formando actualmente y que más de 10.000 oficiales participaron este año del Plan Anual de Entrenamiento. “Esto refleja el fuerte compromiso con la excelencia en la carrera policial”, aseguró.

En el cierre de la ceremonia, Jorge Macri permitió a los cadetes saludar a sus familiares en las tribunas, en uno de los momentos más emotivos del acto.