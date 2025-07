Axel Kicillof responsabilizó a Javier Milei por el riesgo a la soberanía energética y defendió la expropiación de YPF

Durante una conferencia en Casa de Gobierno, Axel Kicillof cuestionó el accionar de Javier Milei ante el fallo judicial en Nueva York sobre YPF. Sostuvo que el Presidente “pone en riesgo el interés nacional” y defendió la expropiación de la petrolera estatal.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, responsabilizó este martes al presidente Javier Milei por poner en riesgo la soberanía energética del país. Fue durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, donde el mandatario bonaerense cuestionó con dureza el fallo de primera instancia emitido en Nueva York en la causa por la expropiación de YPF.

“Responsabilizo a Javier Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética: lo que debería hacer el Presidente es defender a la Argentina y a YPF”, expresó Kicillof al tomar la palabra.

En su exposición, el gobernador sostuvo que “lo que estamos discutiendo hoy en torno a un fallo en primera instancia en tribunales de Nueva York es si tiene más valor el estatuto de una empresa privada o nuestras leyes”. Y añadió: “Es un disparate jurídico y un verdadero escándalo que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada. Se convierte así en una agresión a la soberanía argentina”.

También apuntó contra la reacción oficial ante la sentencia: “Es muy grave que el presidente Javier Milei, a pesar de afirmar que va a apelar la sentencia, intente echarnos la culpa a nosotros por conveniencia política: es peligroso porque contradice al cuerpo de abogados del Estado y pone en riesgo el interés nacional”.

Kicillof defendió la expropiación de la petrolera en 2012 al remarcar que “la decisión de recuperar YPF fue tomada en 2012 a partir de las facultades que la Constitución Nacional le da al Poder Ejecutivo y al Congreso: la Ley de Expropiación fue votada por una amplísima mayoría de representantes de todos los partidos”. Y recordó: “Fue después de que la gestión de Repsol llevó a reducir tanto su capacidad de producción de gas y petróleo como sus reservas de hidrocarburos, haciendo que nuestro país perdiera en 2011 el autoabastecimiento energético”.

En esa misma línea, agregó: “Fue en ese marco que se decidió expropiarla: sin YPF no había Vaca Muerta y sin Vaca Muerta no había puesta en marcha y recuperación de la producción de hidrocarburos en la Argentina”. Según el gobernador, “desde que el Estado recuperó el control de YPF, no solo se recuperó la producción de petróleo y gas, sino que en 2024 el superávit energético alcanzó los 5.696 millones de dólares, llegando casi a los valores de 2006”.

En el tramo final de su intervención, Kicillof reafirmó su postura: “Es por todo esto que desde el punto de vista de nuestra fuerza política y desde la provincia de Buenos Aires, reafirmamos una vez más que YPF no se vende y, menos todavía, se entrega o se regala”.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.