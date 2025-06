Elecciones 2025: Lanzan el espacio político Primero Vicente López

Conformado por referentes sociales, profesionales, comerciantes, periodistas y militantes de distintos espacios, el nuevo colectivo vecinal Primero Vicente López analiza presentar candidaturas propias en las próximas elecciones.

Un nuevo espacio político vecinal surgió en Vicente López con vistas a las elecciones 2025. Se trata de Primero Vicente López, un colectivo integrado por ciudadanos con fuerte compromiso social y trayectoria en distintas áreas como la cultura, la educación, la solidaridad, clubes barriales y medios de comunicación.

Este grupo, que reúne a vecinas y vecinos reconocidos del distrito, decidió involucrarse directamente en la política local frente a la “falta de respuesta de funcionarios y dirigentes que sólo se acercan en época electoral”.

Primero Vicente López comenzó como un espacio de intercambio y diagnóstico de problemáticas del municipio, con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Lo integran empresarios, profesionales, comerciantes, estudiantes, trabajadores, militantes de diferentes partidos políticos, personas apartidarias y otras que nunca militaron pero siempre se preocuparon por la realidad de su comunidad.

Aunque aún no definieron si participarán con sello propio o en alianza, manifestaron su decisión de presentarse en las próximas elecciones con candidatos vecinos, para asumir una “acción más protagonista” en la gestión local.

“Es una manera de contribuir en fortalecer la democracia que hoy tanto se critica. Se necesita más participación de las vecinas y vecinos, de la comunidad en su conjunto para que tanto el Concejo Deliberante como el Ejecutivo estén más cerca de los que viven en Vicente López. Si los ciudadanos comunes no nos involucramos, dejamos que esos lugares los ocupen los que desde hace años se aburguesaron en cargos que hicieron burocráticos y deciden, los que usan a nuestro querido Vicente López como trampolín político o para asegurarse el futuro económico de ellos, sin importar lo que le pasa al vecino. Esa es una de las cosas que está dañando la democracia. Tenemos bien definido nuestro límite: la ultraderecha intolerante y autoritaria. La democracia no debe permitir esto. De nuestra participación depende; no hay lugar para las tibiezas”, expresó José “Pepe” Armaleo, abogado, magíster en Derechos Humanos y miembro del Centro de Estudios Arturo Sampay Zona Norte.

En la misma línea, el dirigente político y empresario PyME del sector farmacéutico, Néstor Bachés, planteó: “Vicente López es uno de los distritos con mayor tasa de recaudación por impuestos de los municipios del país, pero son muy pocos los vecinos que saben en qué se invierte todo ese dinero. Habría que ser más abierto y transparente para que todos sepan qué hacen con su dinero y puedan participar”.

Entre los nombres que suenan como posibles integrantes de una lista electoral figuran Miguel “Tano” Armaleo, editor de un periódico zonal con más de 45 años en el distrito, reconocido por su rol periodístico crítico frente a la corrupción y por visibilizar las necesidades vecinales.

También se sumaron los periodistas Fernando Gañete Blasco, Claudio Leveroni y Juan Alonso, todos con participación activa en el espacio. Además de Bachés, que gestiona un Hogar de Abrigo para mujeres en situación de vulnerabilidad, se destacan Nora Forciniti, empresaria rural con más de cuatro décadas en el distrito, y Claudio Del Río, docente comprometido con la difusión de la cultura y la educación en los barrios.

Otros nombres que respaldan a Primero Vicente López son el peronista Claudio Soria, la radical Tessi Bermúdez (Forja) y el socialista Fabián Becerra, ligado a clubes barriales. También se incorporaron ciudadanos sin militancia política que comparten el propósito de mejorar la calidad de vida en el municipio.

“Lo hacemos para no dejar ese espacio a los que poco conocen de las prioridades y necesidades que se necesita en cada una de las heterogéneas localidades de la ciudad”, afirmó Miguel “Chico” Gramajo, referente de Vilo Activa y miembro del nuevo colectivo vecinal.

Primero Vicente López se presenta como un proyecto plural, abierto y con fuerte anclaje territorial, con la meta de que los propios ciudadanos sean quienes decidan el rumbo de su ciudad.