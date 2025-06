El Senado bonaerense dio media sanción a la reelección sin límite de legisladores

Con un empate en la votación, fue la vicegobernadora Verónica Magario quien definió el resultado a favor del proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara Alta.

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó con media sanción el proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores provinciales, tras una votación que finalizó empatada en 22 votos y que fue definida por la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta de la Cámara Alta.

El expediente, impulsado por un sector del kirchnerismo, reflejó fuertes tensiones internas dentro de los principales bloques y expuso la presión ejercida por dirigentes con peso territorial que buscan mantener sus bancas.

Luego del recuento, Magario debió ejercer su atribución constitucional y desempató: “En esta ocasión me toca desempatar. A diferencia de algunos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Así que la ley tiene media sanción”, anunció desde su estrado, habilitando el avance del proyecto.

La propuesta marca un cambio importante en el régimen político bonaerense. Hasta ahora, regía la norma sancionada en 2016, que establecía un límite de dos mandatos consecutivos para senadores, diputados, concejales y consejeros escolares. Con esta modificación, y en caso de ser aprobada en la Cámara de Diputados, los legisladores podrán postularse de manera indefinida, consolidando la continuidad de cuadros con amplia trayectoria parlamentaria.

El texto obtuvo apoyo de 19 de los 21 senadores peronistas, además de dos votos provenientes del sector libertario dialoguista y del legislador Marcelo Daletto, alineado con Emilio Monzó. La abstención de Silvana Ventura, también del espacio libertario, dejó el conteo igualado y forzó el desempate.

En contraste, Sofía Vanelli, integrante del massismo dentro de Unión por la Patria, rechazó el proyecto y expresó que mantendría la postura histórica del Frente Renovador. También votó en contra Federico Fagioli, legislador cercano a Juan Grabois, quien ya se había opuesto en ocasiones anteriores al expediente al negarse a dar quórum.

Desde la UCR, el senador Agustín Maspoli anticipó la posición de su bloque: “La provincia tiene muchos problemas que afrontar en materia de salud, educación, seguridad. Hoy deberíamos estar pensando en estos temas. No me parece mal estar debatiendo temas electorales, pero sí me parece que no es el momento. En un año electoral no hay que debatir temas electorales”. Tanto La Libertad Avanza como el PRO también rechazaron la iniciativa.

A diferencia de lo que establecía la normativa de 2021, el proyecto aprobado por el Senado implica un retorno a las condiciones vigentes durante la gestión de María Eugenia Vidal, que permitían reelecciones sin límite para legisladores, concejales y consejeros escolares, aunque excluye a los intendentes, que siguen sometidos a los topes actuales.

La presentación del proyecto se produjo en simultáneo con el debate sobre la posible suspensión de las PASO en abril, lo que generó especulaciones respecto de un acuerdo entre el kirchnerismo y sectores alineados con Axel Kicillof. Según trascendió, esta reforma pudo haber funcionado como moneda de cambio para facilitar la aprobación de los cambios electorales impulsados por el gobernador.