Boca Juniors empató con Auckland City y quedó eliminado del Mundial de Clubes ¿Qué dijo Russo?

El Xeneize no logró vencer al conjunto neozelandés y cerró su participación sin victorias. Miguel Ángel Russo y Edinson Cavani asumieron responsabilidades tras el empate en Nashville.

Boca Juniors no pudo cumplir con la obligación de ganar y se despidió del Mundial de Clubes sin victorias. En su última presentación por el Grupo C, empató 1-1 ante Auckland City, un equipo amateur de Nueva Zelanda, y quedó en la tercera posición de la zona. Los goles fueron de Nathan Garrow en contra y Christian Gray.

El resultado dejó un sabor amargo que contrastó con las buenas presentaciones previas ante Benfica y Bayern Múnich. Tras el encuentro, disputado en Nashville, tanto el entrenador Miguel Ángel Russo como el delantero Edinson Cavani compartieron sus reflexiones con profunda autocrítica.

Miguel Ángel Russo, quien dirigió su tercer partido en esta nueva etapa al frente del club, lamentó la imagen que dejó el equipo en el cierre del torneo: “La imagen en el último partido no es buena. Es el tercer gol de pelota parada que nos hacen, son cosas a corregir. Hay que trabajarlo mucho”. También se tomó un momento para agradecer a los hinchas por el apoyo y pidió “calma”, al asegurar que “las bases están” de cara a lo que viene en el fútbol argentino.

Sobre el desarrollo del partido, consideró: “Hasta el gol de ellos era todo nuestro. Después del gol, siguió siendo todo nuestro. Las demoras... Sabíamos el resultado de Bayern-Benfica, costó. Tuvimos un bajón porque cuando entramos a jugar después del principio de tormenta ya estaba definido todo”. Y concluyó con una frase que asumió toda la responsabilidad: “Boca tiene que resolver este tipo de partidos de otra manera. Yo me hago responsable de todo”.

Por su parte, Edinson Cavani coincidió con el entrenador respecto a lo difícil que resultó retomar el partido tras la suspensión temporal por tormenta, sobre todo sabiendo que el triunfo de Benfica sobre Bayern Múnich dejaba sin chances al Xeneize. A pesar de eso, sostuvo: “Eso no importa. Nosotros teníamos que ganar, como sea, este es un club y un equipo que se tiene que acostumbrar a ganar”. Y agregó: “Es una pena por eso, porque no pudimos irnos con la alegría de haber ganado. Hay que mirar para adelante y trabajar, metiéndole para que las cosas cambien”.

El goleador también se refirió al planteo defensivo del conjunto rival: “Es difícil enfrentar a un equipo que se mete todo en el área, cuando buscás las variantes, tratás de buscar por afuera con centros, con pelotas filtradas, y no se logra encontrar ese espacio”. En esa línea, analizó: “Pensamos que el partido se iba a abrir un poquito, pero fue un equipo que nunca renunció a lo que ellos querían, que era defenderse. No tuvimos la posibilidad de agrandar un poco el marcador, sumar un segundo gol en el primer tiempo. Ellos se siguieron cerrando, nosotros intentamos con unas condiciones difíciles, mucho calor, los despliegues empiezan a ser difíciles y ellos se defendieron bien. Sabían las armas que tenían y nos costó. Llegó el empate y ellos se motivaron más y fue más difícil poder entrarle”.

Luego, profundizó con una reflexión que generó repercusión en el mundo Boca: “El partido, más allá de que hayamos tenido un empate, no creo que haya sido tan decepcionante como lo decís, por una cuestión que insistimos todo el partido. Nos encontramos un rival enfrente que se defendió todo el partido. Cuando te meten 10 jugadores dentro del área, no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas para corregir y mejorar, pero Boca fue protagonista todo el tiempo. Intentó, generó, buscó tirando de afuera y, a veces, las cosas no se dan”.

También remarcó que, si bien el empate con Auckland fue determinante, lo que más molestó en el plantel fue no haber podido sostener la ventaja ante Benfica en el debut: “Sí, sabemos que es pasado, pero es lo que más bronca nos da ese partido, no haberlo podido mantener porque esos puntos te juegan en contra. Que todo sirva para aprender y para seguir creciendo como grupo”.

Consultado por la situación de Marcos Rojo, que no fue considerado para este certamen y cuya continuidad está en duda, Cavani evitó profundizar: “Como capitán y compañero, las cosas que uno puede escuchar quedan ahí. Son cosas más personales, se tendrían que hablar con él y el Consejo. Yo sinceramente no hablo de ese tipo de cosas. Cada uno hace su trabajo, trata de apoyar al compañero, mientras sean parte del grupo, es el código que hay que tener. Mientras es parte, hay que apoyar y dar lo mejor. No tengo nada para decir”.

Por último, uno de los referentes del equipo dejó un balance de la participación en el torneo: “Empezamos el Mundial compitiendo bien, el equipo estuvo bien parado, dando todo. Es la identidad que tiene que tener este equipo, darlo todo hasta el final, es lo que hicimos. Hoy intentamos proponer un poco más porque sabíamos que necesitábamos los goles y la victoria, y no se pudo ante un rival que se defendió bien. No ligamos en esas pelotas del primer tiempo. La sensación es un poco amarga por no haber podido ganar y habernos ido con una alegría”.